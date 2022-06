Appartenente all’album “Honestly, Nevermind” e rilasciato ieri venerdì 17 giugno 2022, “Falling back” è il nuovo singolo del rapper canadese Drake, che ha alle spalle pubblicazioni di successo quali “Certified Lover Boy“, disco d’Oro in Italia, “Dark Lane Demo Tapes“, disco di Platino contenente al suo interno il famoso brano “Toosie Slide“, che ha raggiunto in poco tempo oltre 900 milioni di stream su Spotify.

Significato della canzone

“Falling back” si incentra su una relazione che ormai procede a senso unico, nella quale il cantante dà tutto se stesso senza però ricevere nulla in cambio, in quanto egli stesso, agli occhi dell’altra persona, è divenuto soltanto lo sfondo indistinto, e non più il protagonista, della storia d’amore appassito che sta vivendo.

Traduzione del testo

[Intro: Drake]

Ayy, yo

Ayy, ayy

Oh

[Verso 1: Drake]

Trovare me stesso

Mostrare me stesso

Trovare un modo per stare fuori dai piedi

Trattenendomi

Dovrei tornare subito indietro

Facendo la guardia a me stesso mentre sono totalmente esposto

So che tu sai tutto

So che, nel profondo, provi la stessa cosa

So che sai come mi sento

So che sai come mi sento

Come mi sento, come mi sento? Come mi sento?

Come fai a dirmi in faccia: “Il tempo guarisce”?

Allora vai e lasciami di nuovo, è irreale

Vedo che ci allontaniamo

Sto ancora trattenendo il fiato per il giorno in cui tu vedrai

Vedrai che lo sforzo che faccio, che è troppo reale

Come puoi dire che sai come mi sento?

Ayy, whee

Come puoi dire che sai cosa provo? Aspetta

Sapere cosa provo, aspetta

Tu non senti niente, aspetta

Niente sta guarendo, aspetta

Il tempo uccide, aspetta

Come puoi dire? Aspetta

Tu sai cosa provo, aspetta

Tu sai cosa provo, aspetta

Tu non senti niente, aspetta

Il tempo non guarisce, aspetta

Il tempo è rivelatore, aspetta

Come ti senti? Aspetta

Non senti niente

[Ponte: Drake]

Io

Io

[Ritornello: Drake]

Proprio come mi aspettavo, ricade su di me

Ricade con me, ricade su di me

Ricade su di me, ricade su di me

Ricade su di me, ricade su di me

Ricade su di me, ricade su di me

Ricade su di me, ricade su di me

Ricade su di me, ricade su di me

Ricade su di me

Ricade su di me, ricade su di me

Ricade su di me, ricade su di me

Ricade su di me, ricade su di me

Ricade su di me, ricade su di me

Cosa faresti senza di me?

Cosa faresti senza di me?

Penso che perderesti tutto

Ricade su di me

[Outro]

Ovunque tu sia, non ci provi.

–

Avete già ascoltato questo brano? Vi è piaciuto? Fatecelo sapere nei commenti!