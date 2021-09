I Duran Duran celebrano la loro lunga carriera con “Anniversary“, l’ultimo singolo estratto dal loro prossimo album Future Past.

Rilasciata insieme a un video, la traccia si apre con il loro caratteristico suono New Wave prima dell’ingresso di Simon Le Bon: “vieni a celebrare questa unione,” canta in Anniversary.

“‘Anniversary’ è una canzone speciale per noi”, ha detto John Taylor in una dichiarazione. “Ovviamente eravamo consapevoli del nostro imminente 40° anniversario, ma volevamo che il significato della canzone fosse inclusivo nel modo più ampio possibile. Dopo aver suonato e lavorato insieme per così tanto tempo, apprezziamo molto il significato dello “stare insieme”. Non è una canzone che avremmo immaginato 40 anni fa, ma la facciamo oggi! È stato anche divertente costruire una traccia con accenni ai precedenti successi dei Duran.”

“Anniversary” arriva dopo i singoli “Invisible” e “More Joy”. L’album Future Past uscirà il 22 ottobre.

Il testo di Annversary dei Duran Duran

[Verso 1]

Come celebrate this union

Come holy and unchained

How do you know, stay or go?

Keep riding on the train

[Verso 2]

What does it take beneath the skin

To keep from letting go?

Some moments burned into the storm

And some you’ll never know

[Pre-Ritornello]

(Ah-ah) Doo-doo-doo-doo-doo

(Ah-ah) Doo-doo-doo-doo-doo

[Ritornello]

Anniversary (Doo-doo-doo-doo-doo)

Celebrate (Doo-doo-doo-doo-doo)

Anniversary (Doo-doo-doo-doo-doo)

[Verso 3]

Across the world, on radio

For anyone to hear

We are the song, so bring it on

Once more be close and clear



[Ritornello]

Anniversary (Doo-doo-doo-doo-doo)

Celebrate (Doo-doo-doo-doo-doo)

Anniversary (Doo-doo-doo-doo-doo)

[Ponte]

Celebrate with silver organ bow

Celebrate with paper, gold, and stone

It may not seem like much

It may not seem like much at all

It may not seem like much

But it’s everything to us

[Pre-Ritornello]

(Ah-ah) Doo-doo-doo-doo-doo

(Ah-ah) Doo-doo-doo-doo-doo

[Ritornello]

Anniversary (Doo-doo-doo-doo-doo)

Celebrate (Doo-doo-doo-doo-doo)

Anniversary (Doo-doo-doo-doo-doo)

It’s our time (Doo-doo-doo-doo-doo)

Anniversary (Doo-doo-doo-doo-doo)

You’re so fine (Doo-doo-doo-doo-doo)

Anniversary (Doo-doo-doo-doo-doo)