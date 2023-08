I Guns N’ Roses sono un gruppo musicale rock che si è formato a Los Angeles nel 1985. All’attivo hanno 11 album pubblicati nel corso della loro carriera. Grazie alla loro immagine un pò sopra le righe e le loro performance sono riusciti ad essere i veri capisaldi della musica rock in tutto il mondo, soprattutto tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta. In totale, fino ad ora, hanno venduto oltre 100 milioni di dischi e sono nella classifica dei cento migliori artisti di sempre secondo Rolling Stone.

Voci di brani come Sweet Child O’ Mine, Don’t Cry, Patience, November Rain, Paradise City fino a Dead Horse e Chinese Democracy per citarne alcuni. Ed oggi i Guns N’ Roses sono proni per tornare ad essere i protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 18 agosto, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo Perhaps che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming.

Il significato di Perhaps

Perhaps, il nuovo singolo dei Guns N’ Roses, non ha certo avuto un percorso facile. Il singolo, infatti, ha subito diversi rinvii per la data del suo debutto, ma è stato anche protagonista di alcuni spoiler. Inoltre, il brano risale alla registrazione dell’album Chinese Democracy che è stato pubblicato nel 2008 quindi ha avuto davvero un percorso molto travagliato prima di vedere la luce.

La band dei Guns N’ Roses

Nel frattempo, i Guns N’ Roses sono protagonisti di un lungo tour mondiale che si concluderà ad ottobre, ma poi molto probabilmente sono pronti per l’uscita di un nuovo album che rappresenterà, per loro, la prima vera reunion in studio dal 1993. Sono le parole del loro manager, Tom Mayhue, ad accendere le speranze:

“Dopo il tour la band inizierà a lavorare a nuova musica. Hanno già registrato un sacco di cose”.

E tu sei un fan dei Guns N’ Roses? Hai già avuto modo di ascoltare il loro nuovo singolo Perhaps? Ti aspettiamo nei commenti e, nel frattempo, ti lasciamo la traduzione del brano!

La traduzione di Perhaps

Forse mi sbagliavo

Quando non ti ho visto, ehi, ehi

Forse mi sbagliavo, ehi

Quando non ti credo

Ma come faccio a sapere come ci si sente

O cosa serve per essere te?

Sono stato così arrabbiato

Covare questo odio per giorni

Ehi, il mio senso di rifiuto

Ehi, ehi

Non è una scusa per il mio comportamento, ehi

Hai estratto la pistola, ehi, ehi

Quel colpo ha crocifisso il mio salvatore

Ora lui non c’è più e io sono senza di te

Proprio come lo ero prima

Il modo in cui ero, ehi

Che peso sulle tue spalle di cui non hai bisogno

Il mio cuore sanguina per me

Ho molto di più di quanto mi aspettassi

Sei tutto solo adesso

Ti sei dimenticato degli altri per cui stavi combattendo

Sei tutto solo

Ooh, venduto a quelli che una volta ignoravi

Sei tutto solo adesso

Prima eri un po’ pazzo, ora c’è molto di più

Sei tutto solo

Forse mi sbagliavo, ehi, ehi

Quando non ti ho visto, ehi, ehi

Forse mi sbagliavo, ehi

Quando non ti credo

Ma come faccio a sapere come ci si sente

O cosa serve per essere te?

Sono stato così arrabbiato

Covare questo odio per giorni

Oh, che peso sulle tue spalle di cui non hai bisogno

Il mio cuore sanguina per me

Ho molto di più di quanto mi aspettassi

Sei tutto solo adesso

Ti sei dimenticato degli altri per cui stavi combattendo

Sei tutto solo

Ooh, venduto a quelli che una volta ignoravi

Sei tutto solo adesso

Prima eri un po’ pazzo, ora c’è molto di più

Sei tutto solo