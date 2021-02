Fabrizio Moro, cantante nato a Roma classe 1975, è pronto per tornare sulla scena musicale per la gioia dei suoi fan. Questa volta con il singolo Voglio stare con te, tratto dall’album Canzoni d’Amore Nascoste, uscito nel novembre 2020 e che contiene nove brani editi e due brani inediti. Si tratta della tipica ballata italiana con la voce di Moro che, come sempre, è in grado di emozionare ed è la vera protagonista del brano.

La canzone Voglio star con te è una vera e propria dichiarazione d’amore appassionata da parte di un uomo che, pur di non perdere la sua musa ispiratrice, è pronto a rinunciare a tutto. L’album Canzoni d’Amore Nascoste contiene anche alcune canzoni scritte anni fa, ma mai pubblicate da Fabrizio Moro che, tuttavia, ora ha deciso di dar loro una possibilità ottenendo un ottimo riscontro sia dal suo pubblico, ma anche da un suo collega ed amico.

Ermal Meta, infatti, ha affermato di essersi emozionato ascoltando le canzoni di Moro. I due hanno condiviso la vittoria sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2018 con il brano Non mi avete fatto niente. Per quanto riguarda Fabrizio Moro, inoltre, non si sta dedicando solo alla carriera da cantante, ma ha anche debuttato come regista con il film Ghiaccio, suo primo lavoro dietro una cinepresa al fianco di Alessio De Leonardis.

Il testo di Voglio stare con te

Mi sono chiesto come si può andare

nel posto in cui non ci si può arrivare

mi sono detto si fa cosi

ma ero cosciente di poter sbagliare

e ho ritrovato la felicità

con una bussola tarata male

ho nascosto la mia paura

per venirti poi a cercare

Come l’estate come la neve

come una strada con ostacoli

purché sia breve

come un sospiro nel costato

è andato giù

questo dolore immaginario

che mi lasci tu

come il pane come il piacere

come il sapore del vino

dentro al bicchiere

ho preso a schiaffi la mia dignità

semplicemente per tornare qui da te

Io voglio stare con te

voglio stare con te

voglio amarti per tutta la vita

e portarti in America

voglio stare con te

senza un filo di logica

E ho tradito la mia libertà

per la paura di restare solo

ho fatto i conti con ogni errore

per sentirmi un uomo nuovo

Come l’estate come la neve

una ferita che si è chiusa ma resta lieve

ho rinnegato la mia ingenuità

semplicemente per tornare qui da te

Io voglio stare con te

voglio stare con te

voglio amarti per tutta la vita

e portarti in America

voglio stare con te

senza un filo di logica

e svegliarti ogni giorno

però come fosse domenica

e svegliarti ogni giorno

però come fosse domenica

e svegliarti ogni giorno

però come fosse domenica

e svegliarti ogni giorno

però come fosse domenica

Vi piace Fabrizio Moro? Quale è la vostra canzone preferita? Vi aspettiamo nei commenti!