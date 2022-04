Dopo soltanto pochi giorni dalla pubblicazione di “Walo“, il rapper milanese Ghali torna oggi a calcare le scene con un nuovo brano intitolato “Fortuna” il quale, come annunciato dallo stesso artista, farà parte del suo nuovo album la cui data di uscita prevista è il 20 maggio di quest’anno.

Il singolo “Fortuna” è stato annunciato sui social in maniera particolare: mediante una clip in cui la scena che fa da sfondo alle parole della canzone è dominata da Ken il Guerriero. Il connubio brano-personaggio di un anime risulta tuttavia essere vincente e logico, non appena ci si appresta ad ascoltarne le sonorità: “Fortuna” infatti riporta alla mente le sigle dei cartoni animati che erano soliti passare in tv quando eravamo piccoli, e dunque forse vuole rappresentare una rievocazione dell’infanzia da parte dello stesso Ghali.

Alla produzione del brano hanno partecipato nuovamente Merk&Kremont, i quali avevano già lavorato con Ghali nella realizzazione del disco “Good Times“.

Significato della canzone

Il nuovo brano di Ghali, “Fortuna“, ha al centro della propria essenza il tema dell’amore, il quale ricopre un duplice ruolo per l’essere umano.

Da un lato, è infatti un elemento di protezione, una sorta di corazza in grado di proteggerci da quelli che sono i lati più oscuri e potenzialmente negativi e dannosi della nostra stessa anima; dall’altro, per contro, è una forza a propulsione che tende a spingerci involontariamente ad esplorare proprio i luoghi più reconditi ed irrazionali della nostra individualità, quelli che ci fanno spesso prendere decisioni che non vorremmo davvero.

Testo della canzone

[Verso 1: Ghali]

Qualcosa mi dice di no

Nelle tenebre non c’è il sole

E non ti credo, però

Sei tu la mia religione (Religione)

Meglio se te ne vai

Quante volte mi hai detto: “Non mi capirai”

Non mi capirai mai

[Pre-Ritornello: Ghali]

Proteggimi da me

Se cerchi, qui non c’è

[Ritornello: Ghali]

Fortuna, fortuna che oggi non c’è la luna (Uh-uh, uh)

Fortuna, fortuna che guardo verso di te

Benvenuta nella mia follia (Yeah-yeah-yeah)

Per stanotte di’ che è colpa mia (Yeah-yeah-yeah)

Fortuna, fortuna che non ti fidi di mе

[Verso 2: Ghali]

Sono fottuto lo so

Ma resta il male minore

Mi hai tolto tutto pеrò

Non è così che si muore (Non è così che si muore)

Meglio se te ne vai

Anche se nei momenti deboli tu mi hai

Tu mi hai tolto dai guai

[Pre-Ritornello: Ghali]

Proteggimi da me

Se cerchi, qui non c’è

[Ritornello: Ghali]

Fortuna, fortuna che oggi non c’è la luna (Uh-uh, uh)

Fortuna, fortuna che guardo verso di te

Benvenuta nella mia follia (Yeah-yeah-yeah)

Per stanotte di’ che è colpa mia (Yeah-yeah-yeah)

Fortuna, fortuna che non ti fidi di me (Non ti fidi di me)

[Verso 3: Ghali]

E nel buio della notte ognuno prega il suo Dio

Il tuo amore è già più forte, dura ormai più del mio

Se non ci sei più tu

Non c’è più droga al festival

[Post-Ritornello: Ghali]

Yeah-yeah-yeah

Yeah-yeah-yeah (Uh-uh, uh)

Yeah-yeah-yeah

Yeah-yeah-yeah

Fortuna, fortuna che non ti fidi di me