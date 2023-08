Si sono tenuti questa mattina, nella Basilica dei Santi Nereo e Achilleo a Milano i funerali di Toto Cutugno, morto il 22 Agosto 2023. Il cantante famoso per la sua canzone “L’italiano”, combatteva da tempo contro una brutta malattia.

Alla cerimonia erano presenti la moglie Carla e il figlio Nico. Tanti gli amici e i colleghi che nelle ultime ore hanno espresso il loro dolore per la morte dell’artista.

Presente alla cerimonia anche Gianni Morandi che al termine della funzione ha detto: “Ho grande rispetto per Toto, come interprete e anche come autore, perché ha scritto canzoni meravigliose, una delle quali, L’Italiano, che è tra le tre o quattro canzoni italiane più famose al mondo. Gli devo rispetto per questo, ma anche perché lo conosco da tanto tempo, abbiamo avuto sempre un buon rapporto, forse non negli ultimi tempi perché non ci sentivamo da un po’, però c’è sempre stato rispetto reciproco e anche un’amicizia che si è cementata quando abbiamo fatto Sanremo insieme, anche se in competizione”.

Anche Pupo presente al funerale ha aggiunto: “Nell’80 c’eravamo io, te, lui, Ruggeri, Benigni che presentava. Fu un’edizione di rilancio del Festival di Sanremo. La presenza di Gianni a questo evento è significativa. Sono mancati un po’ di colleghi, ci siamo solo noi due, mi è dispiaciuto un po’”.

All’uscita del feretro dalla basilica, al termine del funerale, le persone hanno continuato a cantare le canzoni di Cutugno. Oltre a “L’italiano”, i brani più gettonati sono stati “Emozioni” e “Quanti amori”.

Nella piazza antistante la chiesa sono stati poi liberati palloncini con sopra disegnate alcune note musicali. Il carro funebre ha quindi lasciato la basilica, diretto al cimitero di Lambrate dove la salma di Toto Cutugno verrà cremata.

Funerali di Toto Cutugno: le canzoni più famose

La carriera di Toto Cutugno è ricca di tantissimi successi. Ha vinto il Festival di Sanremo 1980 con “Solo Noi”, un brano straordinario con il quale ha scavalcato “Su di noi” di Pupo e “Mariù” di Gianni Morandi.

La canzone rimase nella top ten fino alla fine di Maggio, per più di tre mesi, posizionandosi al diciottesimo posto nella classifica generale dei singoli più venduti. Per tre volte poi si piazzò al secondo posto, tutti risultati che gli hanno garantito il soprannome ingeneroso di eterno secondo.

La sua canzone più celebre e più famosa è sicuramente “L’italiano”, presentata al Festival di Sanremo dove si piazzò solo quinta e che vide la vittoria di “Sarà quel che sarà” di Tiziana Rivale. La canzone trionfò nella speciale classifica Totip “Cantanti & vincenti”.

Nel corso degli anni sono state 100 milioni le copie vendute in tutto il mondo del brano tradotto anche in decine di lingue, compreso il cinese. “L’Italiano” è infatti ancora oggi una delle canzoni italiane più rappresentative all’estero, specialmente in quell’est europeo dove Cutugno era famosissimo.

Tra gli altri successi ci sono “Serenata” del 1984, “Le mamme” del 1989, “Gli amori”, brano del 1990 e “Voglio andare a vivere in campagna” del 1995.

