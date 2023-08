A partire da venerdì 25 agosto 2023, è disponibile all’ascolto su tutte le principali piattaforme di streaming musicale il nuovo brano di Gayle, cantautrice statunitense classe 2004, intitolato “Leave me for dead“.

Si tratta di una canzone dalle sonorità pop che tratta un tema molto delicato, ovvero quello dei problemi amorosi; a questo proposito, qui di seguito andremo ad analizzare più nel dettaglio il significato e la traduzione del testo di “Leave me for dead“.

Significato di “Leave me for dead”

Come accennato in precedenza, questo brano parla di una bruciante delusione amorosa: l’artista accusa il proprio ormai ex partner di averle detto soltanto bugie, generando dunque in lei un profondo dolore e senso di smarrimento, tanto da portarla a voler morire.

Traduzione del testo

Vedo lo sguardo che c’è nei tuoi occhi

Voglio urlare, voglio morire

Le tue cattive intenzioni hanno avuto la mia attenzione

Non ti è importato abbastanza di provarci

Vedo lo sguardo che c’è nei tuoi occhi

Voglio urlare, voglio morire

Le tue cattive intenzioni hanno avuto la mia attenzione

Non ti importava abbastanza per provarci

Ma ti importava ancora abbastanza da mentire

I nostri giorni erano contati

Bruciati in un’estate

E se non hai intenzione di amarmi

Il minimo che tu possa fare è uccidermi

Prendi un coltello e ficcamelo nel petto

Non sentirò nulla, non c’è più niente da fare

Vai a vivere la tua vita, fanculo agli addii

Se vuoi andartene, lasciami come morta

Ti perseguiterò nella tua testa

Le cose che abbiamo fatto, le ultime parole che ho detto

Vivi la tua vita, fanculo gli addii

Se hai intenzione di andartene, lasciami come morta

Tagliami e gettami via

Ti lascerò andare avanti con la tua giornata

Continua a camminare, io sarò qui a correre, baby

Chiamami stronza, di’ che sono stupida

Mi hai detto che non sei mai stato innamorato

Mi hai detto cosa hai fatto

Come farai a superare tutto questo?

Hai messo in scena un bello spettacolo, chiamalo un nuovo livello basso

Ora che so tutto quello che dovevo sapere

Non mi amerai

Non voglio che nessun altro mi ami

Quindi il minimo che tu possa fare è uccidermi

Prendi un coltello e ficcamelo nel petto

Non sentirò nulla, non c’è più niente da fare

Vai a vivere la tua vita, fanculo gli addii

Se devi andartene, lasciami come morta

Ti perseguiterò nella tua testa

Le cose che abbiamo fatto, le ultime parole che ho detto

Vivi la tua vita, fanculo gli addii

Se hai intenzione di andartene, lasciami come morta

(La-la-la)

Beh, non credo che ne varrà la pena

(La-la-la)

Dovrai convivere con gli intenti della tua vita

Non sei diverso, quindi è il meglio che abbia mai avuto

Prendi un coltello e infilalo nel mio petto

Non sentirò nulla, non c’è più niente

Vai a vivere la tua vita, fanculo gli addii

Se devi andartene, lasciami come morta.

