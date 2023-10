Prima manga e poi anime, “Dragon Ball” è senza dubbio un cult immortale per tutti gli amanti delle opere nipponiche (e non solo).

I tanti fan di ogni età saranno dunque lieti di sapere che, in occasione del quarantesimo anniversario della saga, la TOEI Animation ha diffuso la notizia in merito alla realizzazione di una nuova serie animata, intitolata “Dragon Ball Daima“.

Vediamo più nel dettaglio qui di seguito di cosa si tratta.

“Dragon Ball Daima”, di cosa parlerà la nuova serie? Trama, trailer e data di uscita

La nuova serie di Dragon Ball si colloca tra “Dragon Ball Z” e “Dragon Ball Super”.

La storia narrata però non rappresenta un adattamento di alcuna parte del manga, in quanto è totalmente originale, ma è stata comunque curata nella sua interezza (insieme al design dei personaggi) dal papà dell’opera prima, ovvero il mangaka Akira Toriyama.

Protagonisti sono nuovamente Goku, Vegeta e tutti i loro compagni che abbiamo imparato a conoscere e amare nel corso degli anni, i quali, a causa di una misteriosa cospirazione, ritornano bambini; nel tentativo di riacquisire le loro sembianze normali e svelare il mistero dietro questo inquietante avvenimento, si troveranno coinvolti in una incredibile avventura all’interno di un mondo tutto nuovo e pieno di pericoli.

Uno dei primi a parlare – o meglio, a scrivere – di questo progetto è stato proprio il sopracitato Toriyama, che ha affermato:

“Ciao, sono Akira Toriyama. Al momento sto lavorando a un nuovo anime di Dragon Ball. Il titolo è Dragon Ball Daima. Daima è un termine che in inglese significa qualcosa come ‘Evil’, malvagio. … Goku è tornato bambino, farà ricorso al suo bastone magico, qualcosa che non vedevamo da tempo. Ho collaborato alla storia e alle sue impostazioni, ma anche ai design. Mi sono impegnato in questo progetto più dell’usuale, spero che vi piacciano queste battaglie diverse dal solito, carine ma potenti.”

Qui di seguito potrete vedere il primo teaser trailer di “Dragon Ball Daima“.

Per quanto riguarda la data di uscita della nuova serie anime, invece, non c’è ancora un giorno preciso, ma il periodo di rilascio è stimato per l’autunno del 2024.

–

