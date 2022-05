Mick Jagger è un cantautore del Regno Unito classe 1943. E’ noto per essere stato il fondatore ed il frontman dei Rolling Stone. Per questo motivo è stato definito una delle personalità più influenti della musica rock. Voce di brani di successo come Paint It Black, Satisfaction, Start Me Up, Honky Tonk Women e Can’t You Hear Me Knocking per citarne alcuni.

Harry Styles è un cantautore della Gran Bretagna classe 1994. Ha fatto il suo esordio nel mondo musicale nel 2010 con la band dei One Direction con cui ha conquistato i cuori di tutti i giovani del mondo, vendendo oltre 50 milioni di copie. Nel 2017 ha deciso di intraprendere la carriera da solista che lo ha visto voce e protagonista di brani di successo come Sign of the Times, Lights Up, Adore You e Watermelon Sugar per citarne alcuni. Due personaggi molto amati in generale, ma soprattutto uno dalle generazioni meno giovani e l’altro idolo dei più giovani. Tuttavia, ultimamente i due sono stati spesso accostati. Per quale motivo? E’ presto detto ed è un’opinione che sta prendendo sempre più piede.

Sono sempre di più le persone che affermano che Harry Styles sia molto simile a Mick Jagger: per la voce, per i movimenti durante le esibizioni sul palco, per il look e per il suo carattere. Tanto da arrivare a dire che sarà lui il suo degno erede. D’altronde, l’ex cantante dei One Direction, nel 2017, durante un intervento al Saturday Night Live ha speso parole positive nei confronti del collega affermando che è tra le sue maggiori influenze musicali e definendolo l’uomo più figo del pianeta. Tuttavia, il cantautore dei Rolling Stone non è d’accordo e durante un’intervista con il Sunday Times ha affermato:

Mick Jagger e Harry Styles

“Mi piace Harry, abbiamo un bel rapporto. Io mi truccavo gli occhi molto più di lui. Dai, ero molto più androgino. E non ha una voce come la mia né si muove sul palco come me. Ha solo una somiglianza superficiale con il mio io più giovane, il che va bene, non può farne a meno”.

Ovviamente non ha nulla contro Harry Styles, ma Mick Jagger preferisce prendere le distanze poiché questo paragone non lo convince. Nel frattempo, Styles è tornato protagonista del mondo musicale con l’album Harry’s House, il suo terzo album in studio ed è pronto per girare l’Europa e l’America con il suo tour con la prima tappa a Glasgow l’11 giugno e la data conclusiva in Portogallo il 31 luglio per poi arrivare in America e concludersi a dicembre in Brasile.

E tu cosa ne pensi di questo paragone tra Harry Styles e Mick Jagger? Condividi le parole del membro dei Rolling Stone? Ti aspettiamo nei commenti!