High School Musical è uno dei titoli più amati dagli adolescenti e non solo. Da una parte, infatti, fa divertire e ballare grazie alle sue canzoni, ma non manca il risvolto romantico con la storia tra Troy e Gabriella.

In un periodo in cui i reboot sono all’ordine del giorno, già qualche anno fa si è deciso di iniziare proprio da High School Musical con una serie tv che ha fatto il suo debutto su Disney + nel 2019 e che, al momento ha all’attivo tre stagioni. A discapito di quanto si potesse credere, visto sia il cast differente ed anche la colonna sonora, è stato un successo e si è deciso, così, di proseguire anche con il quarto capitolo. C’era chi sperava di rivedere i volti di Zac Efron e di Vanessa Hudgens nel cast, almeno in un cameo, ma così non sarà perchè entrambi gli attori sono molto impegnati con la loro vita professionale. Tuttavia, la quarta stagione di High School Musical porterà con sé volti nuovi e volti già noti al pubblico. Spazio quindi per volti già ben noti a tutti gli amanti del musical: Corbin Bleu nei panni di Chad Danforth, Monique Coleman in quelli di Taylor McKessie, Lucas Grabeel in quelli di Ryan Evans, Bart Johnson tornerà a vestire i panni del coach Jack Bolton. Ma spazio anche per new entry nel cast come Kylie Cantrall che sarà Dani (una star dei social media), Matthew Sato nei panni di Mack (attore di sitcom) e Vasthy Mompoint sarà la coreografa Krystal.

Il cast di High School Musical la serie

Sappiamo che il quarto capitolo di High School Musical farà il suo debutto sulla piattaforma di streaming il prossimo 9 agosto e, nel frattempo, è stato reso noto il teaser ufficiale che ci rivela cosa ci dobbiamo aspettare dalla stagione in arrivo. Nella quarta stagione, infatti, gli studenti del liceo di East High saranno impegnati a portare in scena una produzione dal titolo High School Musical 3: Senior Year basata, di conseguenza, sul terzo film della saga. Ma quando torneranno a scuola si renderanno conto che essa è diventata il set del film High School Musical 4: The Reunion. I colpi di scena non mancheranno di certo. La domanda che sorge spontanea, a questo punto, è quella di chiedersi se High School Musical 4 sarà l’ultima stagione o meno. Purtroppo la risposta è affermativa ed il quarto capitolo coinciderà con il capitolo finale. A dare la notizia è stato Tim Federle, lo showrunner, che ha rivelato:

“Dopo quattro anni alla East High, è ora di diplomarsi. Questa sarà la nostra ultima partita. Questo show ha portato nella mia vita il cast, la troupe ed i collaboratori più straordinari. Ai fan, che hanno abbracciato la nostra super-meta serie, vi amiamo. Non vediamo l’ora di condividere con voi questo epico quarto atto”.

È vero, da una parte c’è la tristezza del pubblico perché si conclude anche questa nuova versione di High School Musical, ma al tempo stesso c’è la consapevolezza che non si può andare oltre e che bisogna terminare di seguire la vita dei protagonisti quando finisce il liceo. Non ci resta altro che avere ancora un po’ di pazienza e vedere cosa ci riserverà la quarta stagione di High School Musical.

E tu sei un fan di High School Musical? Hai già visto la serie tv su Disney +? Ti aspettiamo nei commenti!