“Houdini” è il nuovo singolo di Dua Lipa, pubblicato oggi 10 Novembre 2023. Il brano esce a distanza di mesi dall’ultimo inedito della cantante, “Dance the night”, scelto come brano portante della colonna sonora del film campione di incassi “Barbie”.

Il brano è stato scritto dalla stessa Dua Lipa insieme a Caroline Ailin, Danny L. Harle, Tobias Jesso Jr. e Kevin Parker dei Tame Impala.

Il video musicale ufficiale, è diretto da Manu Cossu con il direttore della fotografia André Chemetoff, vede Dua dopo le prove in una sala da ballo, mentre rivede la sua coreografia sotto luci fluorescenti. Le luci si riflettono negli specchi della stanza, creando un’illusione ottica mentre l’energia inizia a crescere.

Il significato di “Houdini” di Dua Lipa

Il brano sottolinea l’essere sfuggente della cantante, il suo modo chiaro e divertito di sfidare l’altro che deve essere bravo a convincerla a restare e non fuggire via, scomparendo come fosse Houdini.

La melodia e il testo danno il via al filo narrativo che si snoda attraverso il prossimo album. Come Dua Lipa ha affermato:

“La canzone incarna quella sensazione delle 4 del mattino, quando la notte sta per finire e sei sudato, ma non vuoi che la festa finisca”.

Inoltre, la cantautrice ha confessato che si tratta di un pezzo molto ironico e liberatorio, in cui si chiede se ne vale davvero la pena prendere in considerazione una persona. Non sai mai dove ti porterà qualcosa, questo è il bello di essere aperti a qualsiasi cosa la vita ti proponga.

“Questo brano rappresenta le parti più leggere e liberatorie della mia vita da single“, dice Dua.

La traduzione di “Houdini” di Dua Lipa

Va bene

(Mmm)

Vengo e vado

Dimmi tutti i modi in cui hai bisogno di me

Non sono qui per molto

Prendimi o vado a Houdini

Vengo e vado

Dimostrami che hai il diritto di compiacermi

Tutti sanno

Prendimi o vado a Houdini

Il tempo passa come un’eclissi solare

Ci vediamo mentre guardi e mi mandi un bacio

È il tuo momento, tesoro, non lasciartelo scappare

Avvicinati, stai leggendo le mie labbra?

Dicono che vengo e vado

Dimmi tutti i modi in cui hai bisogno di me

Non sono qui per molto

Prendimi o vado a Houdini

Vengo e vado

Dimostrami che hai il diritto di compiacermi

Tutti sanno

Prendimi o vado a Houdini

Se sei abbastanza bravo, troverai un modo

Forse potresti far sì che una ragazza cambi i suoi modi

Ci pensi giorno e notte?

Forse potresti essere tu a farmi restare

Tutto quello che dici sembra così dolce (Ah-ah)

Ma metti in pratica tutto ciò che predichi? (Ah ah)

Ho bisogno di qualcosa che mi faccia credere (Ah-ah)

Se l’hai capito, tesoro, dammelo

Dicono che vengo e vado

Dimmi tutti i modi in cui hai bisogno di me

Non sono qui per molto

Prendimi o vado a Houdini

Vengo e vado (vengo e vado)

Dimostrami che hai il diritto di compiacermi

Lo sanno tutti (non sono qui per molto)

Prendimi o vado a Houdini

Se sei abbastanza bravo, troverai un modo

Forse potresti far sì che una ragazza cambi i suoi modi

Ci pensi giorno e notte?

Forse potresti essere tu a farmi restare

Oh, oh

Ooh

Vengo e vado

Dimmi in tutti i modi in cui hai bisogno di me (Ooh)

Non sono qui per molto

Prendimi o vado a Houdini

Vengo e vado (vengo e vado)

Dimostrami che hai il diritto di compiacermi

Lo sanno tutti (non sono qui per molto)

Prendimi o vado a Houdini

Houdini

Prendimi o vado a Houdini

