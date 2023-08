Esce oggi il nuovissimo brano di Hozier in collaborazione con Brandi Carlile, dal titolo “Damage gets done“.

Si tratta di una produzione estremamente riflessiva sulla condizione umana che trae la propria ispirazione dal quarto girone dell’Inferno della Divina Commedia del sommo Dante Alighieri, quello in cui dimorano per l’eternità i dannati accusati di avarizia e di prodigalità.

La canzone, la cui uscita è stata preannunciata dallo stesso Hozier lo scorso 28 giugno, appartiene al suo ultimo album “Unreal Unearth“.

Scopriamo allora qui di seguito il significato e la traduzione del testo di “Damage gets done” di Hozier e Brandi Carlile.

Significato di “Damage gets done”

Questo brano parla di un periodo giovanile spensierato e per certi versi anche spericolato, in cui l’unica cosa di cui si aveva davvero bisogno era l’amore e la tranquillità. L’artista riflette sul fatto che vivere in questo modo non rappresenti la causa dei danni che l’uomo ha arrecato all’ambiente e al mondo che lo circonda, in quanto la colpa di tutto ciò è da attribuire alla condizione moderna di continua e costante insoddisfazione, che porta a volere tutto senza godersi davvero nulla.

Traduzione del testo

[Verso 1: Hozier & Brandi Carlile]

Senza vergogna, allora due abiti a mio nome

Indossavi uno di essi quando rimanevi

Non avevamo nessun posto dove andare ma tanto desiderio di andarci

Una volta ho sentito dire che sono le comodità a farci sentire insensibili

Uscivamo senza poter tornare a casa

Avremmo dormito sul pavimento di qualcuno e ci saremmo svegliati sentendoci milionari

[Pre-Ritornello: Hozier & Brandi Carlile]

Avrei voluto sapere che era solo ora di cambiare (Ci siamo appena arrangiati)

Incolpati per un mondo in cui non avevamo potere (Ma ci abbiamo provato)

Tu ed io non avevamo nulla da mostrare (Non sapevamo)

Ma avevamo il meglio del mondo nel palmo delle nostre mani

[Ritornello: Hozier & Brandi Carlile]

E tesoro, non l’ho più provato da allora

Non so come sia finito quel sentimento

Ma so che essere giovani e spericolati

Non è così che si fanno i danni

[Verso 2: Hozier, Brandi Carlile]

Un tempo non avremmo voluto nulla (Una volta avevamo tutto, l’amore)

Sapevamo quanto valeva il nostro amore (Quando non avevamo niente)

Ora ci manca sempre qualcosa (Mi manca quando)

Mi manca quando non avevamo bisogno di molto



[Verso 3: Hozier & Brandi Carlile]

Oh, se la macchina andava, la macchina era abbastanza

Se il sole splendeva su di noi, era un vantaggio

E il serbatoio era sempre pieno

Solo per arrivare a destinazione

[Pre-Ritornello: Hozier & Brandi Carlile]

Quella prima macchina era come le ali di un angelo

Prima che il mondo intero si assottigliasse troppo

Giuro che la buona volontà teneva acceso il motore

Tu stavi guidando il mio cuore come una ruota nelle tue mani

[Ritornello: Hozier & Brandi Carlile]

E tesoro, non l’ho più sentito da allora

Non so come sia finito quel sentimento

Ma so che essere giovani e spericolati

Non è così che si fanno i danni

[Ponte strumentale]

[Outro: Hozier & Brandi Carlile]

Tutto ciò di cui avevo bisogno era qualcuno

Quando tutto il mondo sembrava giovane

Tutto ciò di cui avevo bisogno era qualcuno

Quando il mondo intero si sentiva giovane.

