Taylor Swift ha pubblicato oggi Venerdì 7 Luglio l’attesissimo “Speak Now (Taylor’s Version)” e “I Can See You” è una delle cinque canzoni contenute in questa nuova versione.

Si tratta del suo terzo album riregistrato che si aggiunge alle “Taylor’s Version” dopo Fearless e Red continuando il suo percorso di re-incisione della prima parte della sua discografia.

“Speak Now” è uscito quando Taylor era molto giovane ed è possibile che la sua casa discografica ai tempi non volesse che pubblicasse una canzone così esplicita come questa.

Significato di “I Can See You” di Taylor Swift

“I Can See You” è una canzone molto sensuale che racconta di quando è stata sfiorata da un ragazzo in segreto ed ora non riesce a pensare ad altro che a lui.

Nella canzone la cantante dice che sono stati professionali, nonostante entrambi volessero avere qualcosa di più e questo ci fa pensare che i due si siano incontrati per la prima volta durante un evento di lavoro, anche perché lui nel testo viene descritto come vestito molto elegante.

Traduzione di “I Can See You” di Taylor Swift

Uh-uh, uh, uh! Mi si sfiorate nel corridoio

E tu non pensi che io, io, posso vederti, vero?

Ti guardo da secoli

E passo il mio tempo a cercare di non sentirlo

Ma cosa faresti se andassi a toccarti adesso?

Cosa faresti se non ci avessero mai scoperto?

Cosa faresti se non emettessimo mai un suono?



Perché posso vederti aspettare in fondo al corridoio da me

E potevo vederti contro il muro con me

E cosa faresti? Baby, se solo lo sapevi

Che posso vederti



Uh-uh, uh, uh



E abbiamo mantenuto tutto professionale

Ma qualcosa è cambiato, è qualcosa che mi piace

Tengono gli occhi vigili su di noi

Quindi è meglio che ci muoviamo velocemente e tace

Non crederai a metà delle cose che vedo nella mia testa

Aspetta finché non vedi metà delle cose che non sono ancora successe

Ma cosa faresti se andassi a toccarti adesso?

Cosa faresti se non ci avessero mai scoperto?

Cosa faresti se non emettessimo mai un suono?



Perché posso vederti aspettare in fondo al corridoio da me

E potevo vederti contro il muro con me

E cosa faresti? Baby, se solo lo sapevi, oh, oh

Che ho potuto vederti gettare la giacca sul pavimento

Potrei vederti, farmi desiderare ancora di più

Cosa faresti? Baby, se solo lo sapevi

Che posso vederti

Uh-uh, uh, uh



Posso vederti nella tua tuta e nella tua cravatta

Mi ha superato un biglietto che diceva “Incontriamoci stasera”

Poi ci siamo baciati e sai che non lo dirò mai, sì

E potevo vederti essere la mia dipendenza

Puoi vedermi come una missione segreta

Nascondi e inizierò a comportarmi



Uh-uh, uh, uh

Oh oh oh oh



Posso vederti aspettare in fondo al corridoio da me

E potevo vederti contro il muro con me

E cosa faresti? Piccola, se solo lo sapevi, oh

Che ho potuto vederti gettare la giacca sul pavimento

Potrei vederti, farmi desiderare ancora di più

Cosa faresti? Baby, se solo lo sapevi

Che posso vederti, oh, posso vederti



Oh, ti vedo, ti vedo, piccola

ti vedo

(Uh-uh, uh, uh) ti vedo, ti vedo, piccola

Oh, piccola

