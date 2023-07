Oggi, 26 Luglio Mick Jagger compie 80 anni ecco allora alcuni dei suoi migliori momenti. Ha influenzato la moda, il design e, naturalmente, lo stile delle rockstar di ogni epoca. Diventato famoso come l’eterno ragazzo ribelle di Dartford, negli anni ha imparato a lasciarsi alle spalle l’immagine di bad boy.

Ecco i migliori momenti di Mick Jagger

1. Le parole di Eva Jagger che riguardo suo figlio ha detto: “Ho sempre avuto la sensazione che Mike sarebbe stato qualcosa. Era un ragazzo molto avventuroso quando era più giovane, ma in seguito si è interessato al denaro. Mi è sempre sembrato strano. I soldi di solito non interessano i ragazzini, ma a Mike sì”.

2. La storia delle origini degli Stones è impareggiabile. Keith Richards incontra il suo amico d’infanzia Jagger alla stazione di Dartford nel 1961, quest’ultimo con in mano copie di “The Best of Muddy Waters” e “Rockin’ at the Hops” di Chuck Berry, e la coppia si riavvicina all’istante.

4. Jagger ha inventato l’idea di un frontman. Non un cantante solista. Non un membro della band. Un frontman. Da allora tutti lo hanno imitato, in un modo o nell’altro.

5. Lui e gli Stones furono la prima autentica minaccia morale del rock britannico.

6. La sua voce vuota e priva di affetto, specialmente nel falsetto, in “We Love You”, che fa sembrare che sostituisca volentieri la parola “odio”, è una meraviglia.

7. Una delle grandi cose delle versioni della musica americana degli Stones era l’ accenno di sarcasmo che la voce di Jagger portava ai suoi testi.

8. Turner, in “Nicolas Roeg’s Performance”, rimane il miglior ruolo cinematografico scritto per una rock star, e Jagger offre la migliore interpretazione cinematografica di sempre di una rock star.

9. Non è un cantante soul, un cantante country o un cantante blues, ma Jagger ha gestito tutti e tre in una performance straziante su Wild Horses.

10. Jagger è un cantante e un musicista, non solo un esecutore, ed è sorprendente vederlo suonare senza esibirsi, una meravigliosa clip da un soundcheck del 2003 lo vede suonare “Worried About You” in uno stadio vuoto, senza doversi mettere in mostra.

