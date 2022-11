Tre anni dopo la vittoria dell’Eurovision Song Contest 2019 con il brano “Arcade“, il cantautore olandese classe 1994 Duncan Laurence torna a deliziarci con un nuovissimo singolo, dal titolo “I want it all“, rilasciato ieri venerdì 25 novembre 2022.

Significato di “I want it all”

Questo brano rappresenta un’accorata richiesta d’amore, il bisogno di avere qualcuno al proprio fianco del quale accogliere ogni sfaccettatura come fosse un’estensione della propria esistenza, sia nel bene che nel male.

Traduzione del testo

[Verso 1]

Mi sono improvvisamente reso conto

C’è solo tanto tempo

Voglio darti il mio

So che

Ho fatto qualche errore

Sono stato qualcuno che odio

Cerco di guarire

[Pre-Ritornello]

Vecchie abitudini

Muoiono tragicamente



[Coro]

Ho bisogno che tu mi ami

Come nessuno mi ha mai amato prima (Oh-oh)

Voglio tutto (Oh-oh)

Lo volevo per tutta la vita

Voglio il bene e il male

Gli alti e i bassi (Oh-oh)

Non posso più aspettare (Oh-oh)

Ti ho aspettato per tutta la vita

[Verso 2]

Ho chiuso con le vecchie sciarade

Desidero giorni migliori

Qualcosa che sia reale

Ho dato tutto a te

Dimostrami che faresti lo stesso

[Ritornello]

Ho solo bisogno che tu mi ami

Come nessuno mi ha mai amato prima (Oh-oh)

Voglio tutto (Oh-oh)

L’ho voluto per tutta la vita

Voglio il bene e il male

Gli alti e i bassi (Oh-oh)

Non posso più aspettare (Oh-oh)

Ti ho aspettato per tutta la mia vita (Oh-oh)



[Post-Ritornello]

Tu (Oh-oh)

Ti ho aspettato per tutta la mia vita (Oh-oh)

Tu (Oh-oh)

Ho aspettato tutta la vita

[Ponte]

Vecchie abitudini

Muoiono tragicamente

C’è magia

Nella follia

[Ritornello]

Ho bisogno che tu mi ami

Come nessuno mi ha mai amato prima (Oh-oh)

Voglio tutto (Oh-oh)

L’ho voluto per tutta la vita, tesoro

Voglio il bene e il male

Gli alti e i bassi (Oh-oh)

Non posso più aspettare (Oh-oh)

Ti ho aspettato per tutta la mia vita.

–

Avete già ascoltato questa canzone? Vi è piaciuta? Diteci le vostre opinioni qui sotto nei commenti!