Il colore delle magnolie è una serie televisiva che ha fatto il suo debutto su Netflix lo scorso anno. Basata sui libri dell’omonima serie di Sherryl Woods, ha avuto fin da subito un buon successo. Grazie alla storia di Maddie, di Helen e di Dana Sue, tre donne della Carolina del Sud e migliori amiche che si supportano a vicenda, superano gli ostacoli e vivono la loro amicizia quotidianamente nel migliore dei modi.

Pochi mesi fa, più precisamente a febbraio, su Netflix è uscito il secondo capitolo che è stato molto amato dal pubblico. Per questo motivo, la piattaforma di streaming ha deciso di rinnovare Il colore delle magnolie per la terza stagione. In questo momento in cui il colosso statunitense ha dovuto dire addio a ben 200 mila abbonati nel giro di poco tempo ed in cui vede i diretti concorrenti come Amazon Prime Video e Disney + pronti a battere il suo primato, è importante per Netflix puntare su titoli amati dal pubblico. E così è ufficiale, ci sarà un terzo capitolo proprio come rivela Sheryl J. Anderson, la showrunner e produttrice esecutiva:

Le protagoniste de Il colore delle magnolie

“Avendo intrapreso questo viaggio insieme durante la stagione 2, siamo in un momento in cui Helen ed Erik stanno iniziando a trovare un equilibrio tra tutti i problemi che entrambi stanno affrontando. Abbiamo tutti sperimentato nella nostra vita l’incontro con qualcuno di straordinario, ma non è il momento migliore, ci sono molte altre cose da fare. Uno dei motivi per cui non abbiamo portato molti volti nuovi nella stagione 2 è stato perché abbiamo un insieme straordinario. Guardando a come terminare la stagione 2 e nella speranza di ottenere una stagione 3, abbiamo pensato: ‘Non sarebbe divertente se sembra che tutti sappiano esattamente cosa devono affrontare per andare avanti, e poi dal nulla ecco che arriva questa meteora?’. Volevamo indicare che se tornassimo, non tutto sarebbe sotto controllo”.

Nella terza stagione de Il colore delle magnolie troveremo, ovviamente, ancora le attrici protagoniste ovvero JoAnna Garcia Swisher (nei panni di Maddie), Brooke Elliot (nei panni di Dana Sue) ed Heather Headley (nei panni di Helen) pronte a conquistare i telespettatori con le loro avventure e le loro vite. Ovviamente, il nuovo capitolo sarà ambientato sempre a Serenity, nella Carolina del Sud e partirà proprio dalla fine della seconda stagione dove abbiamo assistito alla morte di Miss Frances e con la proposta, proprio durante il funerale, di Ryan che ha chiesto ad Helen di sposarlo. Le sorprese, ovviamente, non finiranno perché vi ricordiamo che il secondo capitolo ha visto Maddie scoprire che il padre biologico di Isaac è proprio Bill, il suo ex marito e che Cal, il suo nuovo compagno, è stato arrestato. Sono tutte premesse che ci fanno capire come, nel terzo capitolo, i colpi di scena non mancheranno con le protagoniste pronte a farci vivere al massimo le loro vite private e professionali..

