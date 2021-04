Gossip Girl è, senza dubbio, una delle serie televisive più amate dai telespettatori. Andata in onda dal 2007 al 2012, ma ancora oggi in grado di attirare un pubblico nuovo grazie alla sua intrigante trama che si districa tra pettegolezzi, vita lussuosa di New York, amicizie, amori e problemi. In questo ultimo periodo stiamo assistendo a vari reboot di titoli famosi degli anni passati, anche per farli conoscere alle nuove generazioni. È sufficiente pensare ad High School Musical, ma anche a The Oc che probabilmente rivivrà tramite un reboot.

Come sappiamo, anche Gossip Girl avrà il suo reboot. Tuttavia, dimenticatevi dei personaggi storici come Leighton Meester, Blake Lively, Chace Crawford ed Ed Westwick. Sarà tutto nuovo, ad eccezione della voce narrante che sarà ancora quella di Kristen Bell. Al posto del cast storico troveremo Whitney Peak nei panni di Zoya Lott, Emily Alyn Lind sarà la studentessa Audrey Hope, Jordan Alexander vestirà i panni dell’influencer Julien Calloway, mentre Savannah Smith sarà Monet De Haan ed, infine, Tavi Gevinson interpretà la misteriosa Kate Keller. Un gruppo di amici variegato, di diverse nazionalità e diversi modi di vivere che saranno alle prese con l’era digitale di internet ed i social media.

I nuovi protagonisti del nuovo Gossip Girl

Il reboot di Gossip Girl era stato annunciato nel luglio 2019, ma a causa della pandemia i tempi sono stati rallentati. Finalmente, però, è in arrivo. Farà il suo debutto su HBO Max il prossimo luglio. I protagonisti vivranno in una New York post pandemia dove tutti saranno vaccinati e si sarà, finalmente, tornati alla vita normale. Sarà composto da dieci episodi, ma al momento non ci è dato sapere se saranno rilasciati tutti insieme o magari con cadenza settimanale.

