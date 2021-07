Il nuovo singolo “Wrecked”, ispirato alla defunta cognata di Dan Reynolds, è estratto dal prossimo LP prodotto da Rick Rubin.

Dopo un paio di singoli recenti, gli Imagine Dragons hanno annunciato il loro prossimo album dal titolo “Mercury – Act 1“, prodotto da Rick Rubin.

In vista dell’uscita dell’LP il 3 settembre, Dan Reynolds e band hanno condiviso il nuovo singolo “Wrecked“, una canzone prodotta dagli Imagine Dragons e ispirata alla defunta cognata del cantante, Alisha Durtschi Reynolds, morta in seguito a un cancro.

“Era la luce più brillante. Un faro di gioia e forza per tutti quelli che ha incontrato. La sua improvvisa scomparsa mi ha scosso in modi che ancora non sono in grado di esprimere”, ha detto Reynolds in una nota. “Ero con lei e mio fratello quando è morta, ed era la prima volta in vita mia che assistevo alla morte in questo modo. Ha sigillato nella mia mente la fragilità della vita e la finalità di tutto questo. Ho visto mio fratello affrontare qualcosa che nessuno dovrebbe dover affrontare. Ma ho anche visto la sua fede portargli speranza in un futuro con lei. Posso solo sperare lo stesso.”

Reynolds ha continuato:

“Questa canzone è stato il mio modo di affrontare tutto questo, perché la musica è sempre stata il mio rifugio. Non essendo più un uomo di fede, posso solo sperare che la senta da qualche parte in un luogo dove è guarita e non soffre più. Questa canzone è il mio augurio di eternità per le persone che amo”.

La cover dell’album Mercury Act I.

“Wrecked” è il sequel di altri due singoli estratti da Mercury – Act 1: “”Follow You” e “Cutthroat”. Abbiamo constatato un miglioramento rispetto ai precedenti singoli. I testi hanno fatto un passo in avanti e il sound su chitarra è calmo e piacevole. Ma le percussioni non sono un granché e anche i cori stentano un pochino. Un miglioramento notevole rispetto ai singoli precedenti ma non siamo ancora vicini ai migliori singoli della band.

Mercury – Act 1 è ora disponibile per il preordine in una varietà di bundle e formati, comprese le edizioni deluxe su CD e vinile.