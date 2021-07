Il brano, prodotto da Skrillex e Tainy, è costruito attorno a un’interpolazione del campione della hit dance degli anni Novanta “In De Ghetto” di David Morales.

Il video diretto da Alfred Marroquín vede Balvin rimbalzare da una festa all’altra, dove tra gli ospiti appaiono la personalità di TikTok Khaby Lame e il ballerino di Instagram Mufasa.

Sebbene Balvin non abbia pubblicato un album da Colores del 2020, ha rilasciato tante nuove canzoni nel 2021, tra cui brani come artista protagonista e altre apparizioni varie tra cui “7 de Mayo”, “Que Mas Pues” con Maria Becerra, o “Poblado” con Karol G e Nicky Jam.

All’inizio di quest’anno, Skrillex ha arruolato Four Tet per il brano “Butterflies” e si è unito a Swae Lee per “Too Bizarre”. Insomma, tutte e due gli artisti si sono dati da fare.

I fan della musica elettronica speravano di ascoltare un classico pezzo di Skrillex e sentendo questo singolo si sentiranno soli per via della poca presenza di bassi… ma non c’è dubbio che l’ibrido Urban/House risulti perfetto per le discoteche.

Diretto da Alfred Marroquín, il video intriso di neon segue Skrillex e Balvin in una notte di dissolutezza, mentre bevono e ballano prima di finire in una chiassosa festa in casa. Come abbiamo scritto anche prima, la clip presenta anche due superstar di TikTok: Khaby Lame, una personalità dei social media senegalese-italiana che sfata gli inutili hack di vita pubblicati dagli influencer, e Jeff Obeng, noto a tutti come Mufasa.

Voto 6/10