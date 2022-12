“Saint Seiya – I cavalieri dello zodiaco” di Masami Kurumada, uno dei capisaldi della letteratura manga di fine Novecento, sta per diventare a tutti gli effetti un film, intitolato “Knights of the Zodiac“.

È quanto era stato annunciato dalla Toei Animation in occasione del CCXP Comic tenutosi nel 2016, ma poi per un bel po’ di tempo non sono più stati dati ulteriori dettagli in merito, fino al settembre del 2021, quando si è tornati a parlare del progetto annunciandone il cast ufficiale.

Da qualche giorno, invece, è stato rilasciato anche il trailer del film, poi però cancellato da ogni piattaforma per volere della produzione, e la prima key visual.

Ora che dunque abbiamo più materiale a disposizione, vediamo meglio di cosa tratta quest’opera attesissima da tutti i fan della serie.

“Knights of the Zodiac”, la trama il cast

Come il manga, anche il film ha per protagonista un giovane orfano di nome Seiya, il quale di colpo si trova pervaso da uno strano potere definito “Cosmo“. Inizierà così per lui un incredibile viaggio volto a diventare un vero e proprio Cavaliere, al fine di difendere Sienna, la reincarnazione di Athena.

A prendere parte al film dedicato ai Cavalieri dello Zodiaco sono attori già noti del panorama cinematografico. Stiamo parlando in primis di Sean Bean (“Il signore degli anelli: La compagnia dell’anello“, “Game of Thrones“) che vestirà i panni di Alman Kiddo, il maestro di Seiya, ma anche di Madison Iseman (“Jumanji“), che interpreterà Sienna, una ragazza dai misteriosi poteri divini che necessita di protezione, e di Mackenyu, interprete proprio del protagonista Seiya, attore già visto in live action quali “Rurouni Kenshin” e “Fullmetal Alchemist“.

Completano il cast ad ora reso noto Nick Stahl (“Terminator”, “Sin City“), Diego Tinoco e Famke Janssen.

La key visual e la data di uscita

Nella prima key visual ufficiale di “Knights of Zodiac“, pubblicata sul sito ufficiale del film, possiamo vedere il giovane Seiya di spalle in un mondo apparentemente al collasso.

Questo film sarà distribuito nel nostro paese dalla Sony, e la sua uscita è fissata per il 2023, anche se al momento non si ha ancora una data precisa.