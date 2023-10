Con l’arrivo di Halloween, è nuovamente il momento di tuffarsi in una classica miniserie horror, frutto della collaborazione tra Mike Flanagan e Netflix, il duo che ci ha già donato Hill House, The Haunting of Bly Manor e Midnight Mass. Trattasi del mio regista preferito su Netflix ed è un piacere per me scrivere questa recensione.

Per il suo ultimo (ahimè!) progetto con Netflix, Flanagan ci ha presentato La Caduta della Casa degli Usher. Dire che si tratta di una semplice trasposizione della celebre novella di Edgar Allan Poe sarebbe riduttivo. Quello che Flanagan ha realizzato è qualcosa di straordinario: una rielaborazione creativa del meglio dell’opera di Poe, dando vita a qualcosa di totalmente personale pur mantenendo l’essenza di Poe.

Nella storia originale di Poe, un narratore senza nome visita il suo vecchio amico Roderick Usher, che è caduto in malattia insieme alla sorella gemella Madeline – gli ultimi membri sopravvissuti di una famiglia un tempo illustre. La natura della loro malattia non viene mai rivelata, ma Roderick sembra impazzire, convinto che il suo destino sia legato alla casa degli Usher – e c’è una sinistra crepa che si apre dal tetto e scende lungo la facciata della casa. Roderick seppellisce accidentalmente Madeline viva, credendo che sia morta, e in una buia notte tempestosa, lei riemerge e lo attacca per vendetta. Mentre i gemelli muoiono e il narratore fugge in preda al terrore, l’intera casa si divide in due e sprofonda in un lago vicino. È puro horror gotico, un genere che ha ispirato molte delle storie brevi e delle poesie di Poe all’inizio del XIX secolo.

Nella versione di Flanagan, Roderick Usher (Bruce Greenwood) e la sua sorella gemella Madeline (Mary McDonnell) sono rispettivamente il CEO e il COO della Fortunato Pharmaceuticals, un vasto impero aziendale che la coppia ha costruito senza scrupoli nel corso di 40 anni. La pietra angolare della loro attività è un farmaco antidolorifico estremamente popolare chiamato Ligadone, una sorta di Ossicodone, che sostengono sia sicuro e non crei dipendenza nonostante le molte, molte morti negli anni dovute all’abuso del farmaco.

Un investigatore della polizia di nome C. Auguste Dupin (Carl Lumbly) ha passato decenni cercando di incastrare i due fratelli per le varie pratiche commerciali losche della compagnia e finalmente è riuscito a portare gli Usher in tribunale. La famiglia è difesa abilmente dal loro avvocato, Arthur Gordon Pym (Mark Hamill), e sembra che potrebbero ancora una volta sfuggire a qualsiasi reale conseguenza per il loro ruolo nella crisi degli oppioidi.

Ma poi i sei figli adulti di Roderick iniziano a morire misteriosamente. I due più grandi sono Frederick Usher (Henry Thomas) e Tamerlane Usher (Samantha Sloyan), entrambi figli di Roderick e della sua prima moglie, Annabel Lee (Katie Parker). Poi ci sono quelli che l’infedele Roderick ha avuto da quattro diverse donne: Victorine LaFourcade (T’Nia Miller), Napoleon Usher (Rahul Kohli), Camille L’Espanaye (Kate Siegel) e Prospero Usher (Sauriyan Sapkota).

Non è uno spoiler dire che sono tutti destinati a morire; lo scopriamo nei primi cinque minuti. Il brivido sta nello vederli avanzare inesorabilmente verso i loro tragici destini. Ogni modo di morire è ispirato da una delle storie brevi di Poe. Il mistero risiede nel capire chi, in definitiva, sia il colpevole. Queste morti sono davvero incidenti sfortunati, o hanno a che fare con oscuri segreti del passato di Roderick e Madeline – forse legati alla loro infanzia impoverita in una vecchia casa decrepita, la loro improbabile ascesa alla ricchezza e una misteriosa donna di nome Verna (Carla Gugino) che incontrarono in un bar la notte di Capodanno del 1980? Questi segreti si svelano attraverso una serie di flashback disseminati negli otto episodi di La Caduta della Casa degli Usher.

Flanagan ha inserito elementi di diverse altre classiche storie brevi e poesie, tra cui “La maschera della Morte Rossa”, “I delitti della Rue Morgue”, “Il gatto nero”, “Il cuore rivelatore”, “Lo scarabeo d’oro”, “Il pozzo e il pendolo”, “William Wilson”, “La botte di Amontillado”, e naturalmente “Il corvo” e “Annabel Lee”. (I telespettatori più attenti noteranno che Verna è un anagramma di “Il Corvo.”) Ci sono anche accenni ad altre opere meno conosciute di Poe sparse qua e là.

Il precedente film horror di Flanagan dal titolo Bly Manor aveva adottato un approccio simile, adattando elementi di The Turn of the Screw di Henry James e altre storie brevi dell’autore. Ho amato Bly Manor, ma quell’opera non riusciva raggiungere la sensazione di un insieme coeso – forse non aiutata dallo stile più distaccato e cerebrale di James. Nessuno accuserebbe mai Poe di essere distaccato; la sua prosa è tutta sangue e viscere ed emozione cruda, come si addice a un maestro dell’horror gotico. E ci sono temi molto distinti e ricorrenti che attraversano l’opera di Poe che aiutano a legare il materiale insieme: follia, colpa, malattia, oppio, famiglia, presagi, paure di essere sepolti vivi, resurrezioni e, naturalmente, la morte tragica di una giovane donna bellissima. Flanagan attinge a tutti questi temi.

Sia Hill House che Bly Manor presentavano un ritmo piuttosto lento, concentrandosi sullo sviluppo dei personaggi, sull’ambientazione e sulle intricate relazioni tra i personaggi man mano che si svolgevano le storie. Al contrario, La Caduta della Casa degli Usher vanta un ritmo travolgente, con otto episodi intensi e densi di contenuti rispetto ai 10 dei suoi predecessori.

Flanagan ha raccolto un gruppo di attori di talento durante la sua carriera, molti dei quali compaiono anche qui insieme a qualche nuova faccia, e tutti offrono performance eccezionali. La forza dell’approccio di Flanagan all’horror è che non sacrifica mai il fattore umano. C’è un presagio inquietante e spaventi ben calibrati per soddisfare gli appassionati di horror, ma c’è anche pathos e disperazione, anche per i personaggi più antipatici.

E Flanagan riesce a concludere in bellezza, anche se con qualche incertezza, grazie a un finale condito da moralizzazioni un po’ troppo esplicite sulle conseguenze che arrivano. A volte è un po’ troppo diretto. Ma anche questa didascalia esplicita è puro Poe e quindi si adatta perfettamente al tono generale della miniserie. Il produttore esecutivo ha paragonato Hill House a un quartetto d’archi e Bly Manor a un bellissimo pezzo di musica classica, ma ha descritto La Caduta della Casa degli Usher come qualcosa di simile al genere “heavy metal”. È un’analisi azzeccata per una miniserie che tonalmente spazia da chitarre urlanti e ritmi di basso pulsanti a ballate elettriche malinconiche.

Chi ha familiarità con le opere di Poe probabilmente anticiperà molti sviluppi della trama ben prima delle rivelazioni finali, e ciò rappresenta un merito per Flanagan, dato che questa conoscenza pregressa risulta arricchente anziché diminuire il piacere di assistere allo svolgersi della storia. Flanagan conferma ancora una volta di essere un maestro insuperato nel rielaborare classiche narrazioni horror per un pubblico contemporaneo. Con Flanagan e Netflix che ora prenderanno strade diverse, rimpiango la conclusione di una collaborazione così fruttuosa e per me veramente molto soddisfacente.

E tu hai visto La Caduta della Casa degli Usher? Ti è piaciuta questa miniserie? Dì la tua nei commenti.