Netflix è al lavoro per poter avere a disposizione un catalogo sempre più ampio ed interessante. Negli ultimi mesi, infatti, ha preso decisioni importanti e d’impatto come, ad esempio, l’introduzione della pubblicità o l’addio agli account condivisi ed agli abbonamenti base.

Per questo motivo, il colosso di streaming è al lavoro per soddisfare i suoi abbonati, ma anche per attirare nuova gente. Tra i titoli in arrivo ed attesi con ansia dal pubblico c’è La Concierge Pokémon. Si tratta di una nuova serie animata realizzata in stop motion, ovvero una tecnica di animazione molto elaborata che si basa su una successione di scatti di oggetti reali, come ad esempio l’argilla o i pupazzi, per poter dare l’illusione del movimento senza sfruttare i disegni. Il progetto è nato dalla collaborazione tra Netflix e The Pokémon Company e sicuramente sarà il primo di molti progetti se tutto andrà come si spera e se questa serie animata in arrivo avrà il successo meritato. Alla regia di La Concierge Pokémon troviamo Iku Ogawa mentre alla sceneggiatura spazio ad Harumi Doki. La domanda che sorge spontanea, arrivati a questo punto è chiedersi quando la serie animata farà il suo debutto su Netflix. Finalmente abbiamo una data!

Haru, la protagonista di La Concierge Pokémon

Netflix, infatti, ha reso pubblico il trailer ufficiale di La Concierge Pokémon dove rivela anche la data di uscita sulla piattaforma di streaming. La serie animata entrerà tra i titoli del suo catalogo a partire dal prossimo 28 dicembre. Nel trailer a fare da sottofondo alla storia c’è la colonna sonora Have a Good Time Here di Mariya Takeuchi, mentre la location è un’isola calda del sud dove si trova un resort in cui allenatori e Pokemon possono allenarsi, divertirsi e rilassarsi. Spazio alla protagonista, ovvero Haru, una ragazza alle prime armi che impara le varie mansioni da concierge. Nel frattempo, ovviamente, ci vengono presentati anche i vari ospiti del resort tra cui troviamo anche uno Psyduck selvatico con cui Haru stringerà una forte amicizia e che l’accompagnerà durante le sue avventure sull’isola. Vedremo Haru crescere sia professionalmente sia personalmente con nuovi legami creati. A proposito di La Concierge Pokémon, Minyoung Kim, il Vice Presidente dei contenuti di Netflix in Asia, ha affermato che:

“Netflix non vede l’ora di intrattenere i fan in Giappone e nel resto del mondo con La concierge Pokémon, un’esperienza visiva completamente nuova con una tecnica di stop motion innovativa, ambientata nel mondo dei Pokémon e nata da una stretta collaborazione con The Pokémon Company”.

La serie ha tutte le carte in regola per essere un successo e per attirare nuovi abbonati sulla piattaforma di streaming. Non ci resta altro che avere ancora un po’ di pazienza e, subito dopo Natale, essere pronti per vedere La Concierge Pokémon. I primi commenti sotto il trailer, però, sono tutti positivi con il pubblico che non vede l’ora di vedere cosa combinerà Haru.

E tu seguivi i Pokémon? Darai una possibilità a La Concierge Pokémon su Netflix? Ti aspettiamo nei commenti!