Nuovo giorno, nuovo titolo che si aggiunge alla lista dei reboot. Ormai sta diventando sempre più una tendenza. Ad aprire le danze è stato Gossip Girl con un reboot che non era stato visto di buon occhio da tutti, ma che invece ha convinto così tanto da essere rinnovato per una seconda stagione.

Da quel momento, sono diversi i titoli che si sono aggiunti alla lista. D’altronde è l’occasione giusta per riportare in auge i titoli del passato amati dai nostalgici, ma al tempo stesso farli conoscere alle nuove generazioni. E se da una parte alcuni titoli come Dawson’s Creek o Desperate Housewives hanno chiuso le porte alla possibilità di un reboot perché i tempi sono cambiati, dall’altra parte ci sono titoli entusiasti di questa possibilità come High School Musical ed, ora, si aggiunge un altro grande classico. Alzi la mano chi non conosce o chi non ha mai visto un episodio de La Signora in Giallo con protagonista l’intraprendente Jessica Fletcher. È passato un anno dalla scomparsa di Angela Lansbury e quale modo migliore per omaggiare la grande attrice se non con un reboot del lavoro che l’ha resa famosa a livello mondiale prendendo parte a ben 263 episodi?

La Universal, infatti, ha commissionato il reboot de La Signora in Giallo a Lauren Shuker Blum ed a Rebecca Angelo, ma a differenza dei reboot a cui siamo abituati, questa volta si tratterà di un lungometraggio. Sono state proprio le due donne a rivelarlo al TIFF durante la presentazione di Dumb Money, il loro ultimo progetto. Queste le loro parole:

Angela Lansbury nei panni de La Signora in Giallo

“Possiamo rivelare una cosa che non è stata ancora annunciata, ovvero che abbiamo scritto una versione cinematografica de La signora in giallo per la Universal, e siamo davvero entusiaste. La produzione sarà a cura di Pascal Pictures e Universal. Siamo molto entusiaste di portare Jessica Fletcher sul grande schermo. Anche Universal è molto emozionata per il progetto e non vedeva l’ora che Jessica Fletcher tornasse”.

Certo, il periodo che stiamo vivendo non è dei più semplici a causa dello sciopero che vede protagonisti gli attori e gli sceneggiatori del mondo di Hollywood quindi le trattative hanno subito una battuta di arresto, ma non appena tornerà la calma si inizierà con il casting per trovare l’attrice perfetta per vestire i panni de La Signora in Giallo e riportarla sul piccolo schermo. Per il momento il progetto vedrà la luce nelle sale cinematografiche, ma non è detto che poi arriverà anche su qualche piattaforma di streaming. Abbiamo visto che la combo cinema – streaming sta diventando sempre più popolare perché dà la possibilità alle persone di scegliere se andare al cinema o gustarsi il titolo dalla propria casa.

