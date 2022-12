Era un ritornello sentito negli uffici di Wonder Channel nella prima metà del 2022: dove sono le migliori canzoni del 2022? L’inizio lento delle nuove voci che ha avuto un impatto reale sulla Wonder Songs ci ha fatto guardare a sinistra e a destra per scegliere il tipo di canzoni che di solito diamo per scontate e il tipo di canzoni che lentamente (o non così lentamente) si sono diffuse in tutti gli angoli della cultura musicale. Con i più grandi singoli del 2021 che si rifiutavano di andarsene e l’ascolto di quest’anno apparentemente troppo esteso per eleggere nuovi successi, la scelta delle migliori canzoni stava iniziando a sembrare molto complessa.

Fortunatamente per noi, i successi musicali sono arrivati: prima da alcuni dei più grandi eroi pop, poi da altri artisti che hanno fatto il passo successivo verso la celebrità, alcuni hitmaker di lunga data di cui non sentivamo parlare da un po’, e alcuni nuovi nomi che speriamo di sentire molto di più negli anni a venire. E, naturalmente, non sono state solo le grandi canzoni ad affascinarci nel 2022; abbiamo trovato un sacco di canzoni indie che meritavano sicuramente una menzione d’onore. Ma l’anno non sarebbe stato completo senza quei successi che sono arrivati ​​in ritardo e hanno fatto schiantare le classifiche.

Quindi, ecco le nostre 100 canzoni preferite del 2022, un anno che ha dimostrato ancora una volta che, indipendentemente dal tempo o dal contesto, la musica pop trova sempre una strada. Le canzoni sono state considerate idonee per l’elenco se sono uscite nel 2022, sono state pubblicate per la prima volta come singolo ufficiale nel 2022 o hanno raggiunto la classifica Wonder Songs sempre nel 2022.

Le migliori canzoni del 2022

Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean BLVD – Lana Del Rey Because I liked a Boy – Sabrina Carpenter Bellissima – Annalisa La Bachata – Manuel Turizo Celestial – Ed Sheeran Ok. Respira – Elodie La Dolce Vita – Fedez, Tananai, Mara Sattei La Loto – Tini, Becky G, Anitta The Motto – Tiesto, Ava Max Let It Die – Ellie Goulding Hasta Los Dientes – Camila Cabello, Maria Becerra Damn (You ‘Ve Got Me Saving) – David Guetta, Galantis, Mnek No One Dies From Love – Tove Lo Moscow Mule – Bad Bunny Star Walkin’ (League of Legends Worlds Anthem) – Lil Nas X Crazy What Love Can Do – David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson Ricordi – Pinguini Tattici Nucleari Obsessed – Calvin Harris, Charlie Puth, Shenseea Maria Becerra – La nena de Argentina Sabrina Carpenter – Nonsense Ku lo sa – Oxlade, Camila Cabello Tukoh Taka – Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares Sharks – Imagine Dragons Where We Started – Thomas Rhett, Katy Perry Dreamers – Jung Kook of BTS A Temporary High – Aurora Vegas – Doja Cat Me Porto Bonito – Bad Bunny, Chencho Corleone Mercury in Retrograde – Avril Lavigne Oh My God – Adele Boyfriend – Dove Cameron Pointless – Lewis Capaldi Supermodel – Maneskin Te Felicito – Shakira, Rauw Alejandro Cheshire – ITZY Envolver – Anitta Left and Right – Charlie Puth, Junk Kook BZRP Music Session #52 – Quevedo, Bizarrap Words – Alesso, Zara Larsson Cooped Up – Post Malone, Roddy Ricch Edging – Blink-182 Stay with me – Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey, Pharell 10:35 – Tiesto, Tate McRae Beach House – Carly Rae Jepsen Weapons – Ava Max Middle of the night – Elley Duhé I Ain’t Worried – OneRepublic The Loneliest Time – Carly Rae Jepsen, Rufus Wainwright Despechà – Rosalia Hold My Hand – Lady Gaga Something in the Orange – Zach Bryan Rich Flex – Drake, 21 Savage Monotonia – Shakira, Ozuna Cuff It – Beyoncé Lift Me Up – Rihanna Music for a sushi restaurant – Harry Styles Lavender Haze – Taylor Swift Bejeweled – Taylor Swift Sweetest Pie – Meghan Thee Stallion, Dua Lipa Bam Bam – Camila Cabello, Ed Sheeran The Loneliest – Maneskin Hold Me Closer – Elton John, Britney Spears Ojitos Lindos – Bad Bunny, Bomba Estereo My Mind & Me – Selena Gomez I Drink Wine – Adele ABCDEFU – Gayle Escapism. – Raye, 070 Shake About Damn Time – Lizzo Paramore – This is Why Sacrifice – The Weeknd Woman – Doja Cat Million Dollar Baby – Ava Max I Like You (A Happier Song) – Post Malone, Doja Cat Be Loved (Am I Ready) – Lizzo Pink Venom – Blackpink Let Go – Central Cee Bad Decisions – Benny Blanco, BTS, Snoop Dogg Enemy – Imagine Dragons X J.I.D. Easy Lover – Ellie Goulding, Big Sean Nobody Gets Me – SZA Snow on the beach – Taylor Swift, Lana del Rey Unholy – Sam Smith, Kim Petras Late Night Talking – Harry Styles Kill Bill – SZA Made You Look – Meghan Trainor Super Freaky Girl – Nicki Minaj Potion – Dua Lipa, Calvin Harris, Young Thug Coast – Hailee Steinfield, Anderson .Paak First Class – Jack Harlow As It Was – Harry Styles Shut Down – Blackpink I’m Good (Blue) – David Guetta, Bebe Rexha Creepin’ – Metro Boomin The Weeknd, 21 Savage Heat Waves – Glass Animals Calm Down – Rema, Selena Gomez Bones – Imagine Dragons Running Up That Hill – Kate Bush Anti-Hero – Taylor Swift Snap – Rosa Linn Break My Soul – Beyoncé

