Nella vasta, ma non sempre di successo, schiera di live action realizzati da Netflix a partire da opere manga, si colloca un nuovo arrivato: stiamo parlando di “Yu degli spettri“, chiamato comunemente anche “Yu Yu Hakusho” e tratto dalla omonima serie cartacea datata anni Novanta di Yoshihiro Togashi (colui che è anche il “papà” del ben più famoso “HunterXHunter“).

Tempo fa già vi avevamo accennato qualcosa in merito a questo titolo, soprattutto per quanto riguardava la trama e gli attori che avrebbero interpretato i personaggi principali nel live action, ovvero, per ricapitolare, Takumi Kitamura nei panni di Yusuke Urameshi, Kanata Hongo in quelli di Hiei, Shuhei Uesugi nel ruolo di Kuwabara e infine Jun Shison nelle vesti di Kurama.

Oggi però siamo qui per svelarvi altre news in merito al live action di “Yu degli spettri“: la data di uscita e il primo teaser trailer ufficiale rilasciato.

Continuate a leggere per scoprirne di più.

Live action di “Yu degli spettri”, quando esce?

Dopo tanta attesa ecco che finalmente è stata rivelata la data di uscita del live action, che approderà sulla piattaforma di streaming Netflix.

Si tratta del prossimo 14 di dicembre, come svelato da Netflix stesso mediante un post pubblicato sulla sua pagina Instagram.

Non dovremo dunque aspettare ancora molto, siete contenti?

Trailer di “Yu degli spettri”

Ecco qui di seguito il primo teaser trailer della serie live action.

In esso possiamo dare un primo sguardo ai protagonisti, in primis Urameshi, ma anche a personaggi secondari quali ad esempio il Piccolo Enma con il suo immancabile ciuccio e la bella Keiko Yukimura, amica e interesse amoroso di Urameshi. Non mancano poi alcuni dei nemici più iconici della serie, come gli inquietanti fratelli Toguro.

Che anche “Yu degli spettri” riesca ad ottenere l’enorme e insperato successo del live action di “One piece“? Chi lo sa, non ci resta che aspettare e vedere… letteralmente.