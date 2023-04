Alzi la mano chi, nell’ultimo periodo, non ha sentito nominare almeno una volta Mare Fuori. La serie tv italiana che ha fatto il suo debutto nel 2020 sul piccolo schermo ed, al momento, ha all’attivo tre stagioni con gli episodi dell’ultimo capitoli usciti proprio da poco.

Parla di un tema importante come le vite dei detenuti di un istituto di pena minorile dove le vicende dei detenuti si mescolano con quelle del personale penitenziario. Ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del pubblico ed anche della critica tanto che lo scorso anno si è deciso di far approdare la serie tv anche su Netflix ed in breve è stata conosciuta da tutti, non solo in Italia. E mentre si aspetta la quarta stagione di Mare Fuori dove, molto probabilmente, non vedremo più Carolina Crescentini nei panni di Paola Vinci, il fenomeno nato da questa serie tv prosegue ed attira l’attenzione. E cosa succede quando un titolo ha davvero molto successo? Semplice, iniziano ad arrivare le prime richieste per i remake. A darne la notizia è stata Maria Pia Ammirati, la direttrice di Rai Fiction che ha rivelato come la serie tv italiana sia stata tanto amata non solo nel nostro paese tanto che è pronta per fare il grande salto anche nel resto del mondo dove, ovviamente, è già conosciuta grazie alla distribuzione di Netflix, ma ci sono in arrivo nuovi adattamenti. Durante un’intervista con l’Ansa, infatti, Maria Pia Ammirati ha reso noto che ha ricevuto:

“La richiesta di un adattamento dagli Stati Uniti per il quale siamo in trattative e le vendite in 40 paesi”.

I protagonisti di Mare Fuori al Festival di Sanremo

A questo punto, però, viene spontaneo chiedersi in che modo gli Stati Uniti faranno propria la storia che tratta di una realtà particolare come quella dei ragazzi di Napoli, ma questo non sarà certo un limite. La Ammirati, infatti, afferma che:

“La sua capacità è di andare oltre i confini italiani, avere quegli accenti di universale che cerchiamo tutti. Evidentemente stavolta abbiamo azzeccato gli ingredienti”.

Inutile dirlo, c’è molta curiosità intorno a questo possibile remake che pare diventare, giorno dopo giorno, sempre più concreto. Nel frattempo, le riprese del quarto capitolo di Mare Fuori inizieranno questa estate, precisamente a giugno per poi arrivare sul piccolo schermo il prossimo anno. Ancora un po’ di attesa per il pubblico che, però, non vede l’ora di vedere risolte determinate questioni che sono rimaste in sospeso nell’ultima stagione.

E tu sei un fan di Mare Fuori? Ti piace l’idea di un possibile remake americano? Ti aspettiamo nei commenti!