La serie tv Mercoledì ha fatto il suo debutto su Netflix lo scorso 23 novembre ed, inutile dirlo, è stato un grandissimo successo fin dall’esordio visto che è stato apprezzato sia dal pubblico che dalla critica proprio perché ci permette di conoscere meglio Mercoledì, la figlia maggiore di Morticia e di Gomez, che sta vivendo uno dei momenti più complessi della sua vita, ovvero il periodo dell’adolescenza che porta con sé importanti cambiamenti.

Ma è piaciuta molto anche per le location come i castelli della Romania e per il cast stellare. Al momento ha all’attivo una stagione con otto episodi dove possiamo seguire Mercoledì durante le sue avventure alla Nevermore Academy tra le lezioni, ma anche nell’imparare a gestire i propri poteri. La serie tv è piaciuta molto, ma è piaciuta anche la scelta di Jenna Ortega come protagonista, nonostante le indecisioni iniziali dei fan de La Famiglia Addams che speravano di rivedere Christina Ricci nei panni del suo personaggio iconico. Ovviamente la seconda stagione di Mercoledì è stata confermata già a pochi giorni dall’uscita del primo capitolo. Impossibile non fare altrimenti visto il grande successo ottenuto. E Jenna Ortega promette un cambio di direzione della serie tv confermando come al centro di tutto ci sarà ora l’aspetto horror dello show e non romantico.

Jenna Ortega come Mercoledì. Credits: Netflix

Tuttavia, in molti si continuano a chiedere se Tim Burton avrà o meno un ruolo anche nel nuovo capitolo di Mercoledì. D’altronde gran parte del successo è anche merito suo che ha curato la regia di quattro episodi su otto ed è stato il produttore esecutivo. Al momento, i nuovi episodi di Mercoledì 2 sono in fase di stallo a causa dello sciopero in corso ad Hollywood che sta interessando sceneggiatori ed attori. Ma Tim Burton ha confermato che prenderà parte al progetto di Mercoledì 2. Queste le sue parole durante un’intervista con il British Film Institute:

“Mentalmente ho messo in pausa molte cose fino a quando tutti gli scioperi saranno finiti. Posso fare il montaggio e fare alcune cose, ma finché il velo non si alza, allora le cose tornano a scorrere normalmente. Ma sì, sarò coinvolto in qualche modo. Non sono ancora sicuro, perché al momento tutto è fermo”.

Arrivati a questo punto, inutile dirlo, c’è grande curiosità sia per sapere cosa ci riserverà la seconda stagione di Mercoledì, ma soprattutto per scoprire il ruolo che avrà Tim Burton nel sequel. Purtroppo sarà necessario aspettare ancora un po’ di tempo perchè tutto, adesso, è rallentato a causa dello sciopero e probabilmente i nuovi episodi di Mercoledì 2 li vedremo sul piccolo schermo all’inizio del prossimo anno. Nessun problema per i fan di Mercoledì che, nel frattempo, ne stanno approfittando e stanno facendo un rewatch degli episodi del primo capitolo per arrivare preparati alla nuova stagione, ansiosi di sapere che cosa succederà e quali sorprese ci regalerà la piccola della famiglia Addams.

E tu cosa ti aspetti da Mercoledì 2? Secondo te quale ruolo avrà Tim Burton nel sequel? Ti aspettiamo nei commenti!