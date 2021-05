Chris Noth tornerà nel revival di Sex and the City! Una notizia che sicuramente raccoglierà il favore di tanti fan della serie che già disperavano, pensando di dover fare a meno dell’affascinante Mr. Big.

Il magnate newyorkese che in ogni stagione di Sex and the City, e nei due film tratti dalla serie, ha fatto razzia di cuori per poi finalmente convolare, non senza qualche difficoltà, a nozze con Carrie Bradshaw (l’attrice Sarah Jessica Parker), sarà dunque una presenza fissa nel cast del nuovo show le cui riprese dovrebbero cominciare a breve.

A quanto pare, diversamente da quanto comunicato inizialmente, qualcosa è cambiato negli equilibri della produzione dello show e alla fine l’attore ha dato il suo benestare, confermando la sua presenza nella nuova stagione di Sex and the City, che si chiamerà And Just Like That… ed è in arrivo prossimamente sul canale HBO Max.

Quali novità aspettano i fan di Sex and the City?

La notizia è recentissima, ed è stata già annunciata e confermata dallo stesso servizio di video in streaming che ospiterà la nuova serie senza, però, svelare ulteriori dettagli: Mr. Big sarà ancora il marito di Carrie, o qualcosa nel frattempo è cambiata?

Carrie e Big, dopo una storia d’amore travagliata, erano convolati a nozze nel primo film tratto dalla serie, e avevano celebrato il loro secondo anniversario nel secondo lungomentraggio, anche se non senza qualche problema. In che rapporti saranno oggi? Staranno ancora insieme? Naturalmente HBO Max a tal proposito resta vaga.

Su quale sarà la storyline del personaggio interpretato da Chris Noth vige ancora il massimo riserbo, ma rispetto al progetto generale che proseguirà la storia di Sex and the City e sulla presenza ormai confermata di Mr. Big sugli schermi di HBO Max, Michael Patrick King – produttore e sceneggiatore della serie televisiva -, ha dichiarato senza il minimo dubbio:

“Sono elettrizzato nel lavorare di nuovo con Chis in occasione di And Just Like That…. Come si potrebbe fare un nuovo capitolo della storia di Sex and the City senza il nostro Mr. Big?

Tutte le novità di And Just Like That…

Con la conferma anche dell’attore Chris Noth rispetto alla sua presenza nel revival di Sex and the City, quindi, la serie comincia sempre più a prendere corpo. La storia, ancora una volta, sarà ambientata a New York City con le ragazze oramai cinquantenni e ormai è risaputo che l’elemento chiave mancante sarà proprio Kim Cattrall, che ha interpretato per anni l’esilarante e sfacciata Samantha Jones. L’attrice ha ribadito a lungo, e più volte, nel corso degli anni di non voler più tornare a recitare nell’amato franchise di Darren Star, pur avendo preso parte ad entrambi i film tratti dallo show.

Molti i nuovi arrivi previsti! Qualcosa è cambiato con il ritorno di Chris Noth nella nuova serie, in effetti, visto che in precedenza era stato dato come improbabile da alcune testate americane tanto che molti fan si erano ormai arresi all’idea di non rivederlo. Ma la sua conferma non cambia i piani degli sceneggiatori, anzi! Non solo infatti rivedremo lui, ma rincontreremo anche l’altro storico interesse amoroso di Carrie, Aidan Shaw interpretato dall’attore John Corbett.

Gli sceneggiatori hanno lavorato alla creazione di nuovi interessanti personaggi che incroceranno la strada delle protagoniste già conosciute. Uno di questi sarà interpretato dall’ex star di Grey’s Anatomy, l’attrice Sara Ramirez (era la dottoressa Callie Torres), che ha firmato per assumere il ruolo di Che Diez, un personaggio queer e non binario e stand-up comedian che conduce un podcast frequentato regolarmente da Carrie come ospite.

La serie segue Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon), e Charlotte (Kristin Davis) mentre passano dalla complicata realtà della vita e l’amicizia nei loro trent’anni a quella ancora più complicata dei cinquant’anni.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristen Davis torneranno nel reboot nei panni di Carrie, Miranda e Charlotte, e nel team che produrrà la serie saranno affiancate dallo scrittore Michael Patrick King e dagli sceneggiatori di Shrill, Fresh Off the Boat, Parks and Recreation e Tuca & Bertie.

