Dopo ben 23 anni dall’uscita nelle sale di quel capolavoro che è stato “Il Gladiatore” (e forse in attesa di un suo sequel), Ridley Scott torna alla ribalta con un nuovissimo film di genere storico/biografico: “Napoleon“.

Una figura, questa, che ha da sempre colpito profondamente il regista, il quale in merito ha affermato: “Napoleone è un uomo che mi affascina, è emerso dal nulla per governare tutto, ma la sua era soprattutto una guerra romantica con la moglie adultera. Ha conquistato il mondo per cercare di conquistare il suo amore e, quando non ci è riuscito, l’ha conquistato per distruggerla, e nel farlo si è autodistrutto“.

Vediamo allora più nel dettaglio tutte le informazioni su “Napoleon“: trama, cast, trailer e data di uscita.

La trama e il cast di “Napoleon”

Come è facilmente intuibile, questo film si incentra sul carismatico personaggio di Napoleone Bonaparte, narrando la sua storia di uomo e di condottiero dagli esordi al successo, fino ad arrivare alla rovinosa caduta.

L’opera porta però in scena anche il lato più intimo di Napoleone, narrando la sua spesso tormentata relazione con la moglie Giuseppina.

Ad interpretare il ruolo del protagonista è un attore che già ha lavorato con Ridley Scott: Joaquin Phoenix.

Il ruolo della sua consorte è invece stato affidato all’attrice Vanessa Kirby, conosciuta principalmente per la sua partecipazione alla famosa serie tv “The Crown“.

Nel cast compaiono però anche Tahar Rahim, Catherine Walker, Ben Miles, Ludivine Sagnier, Matthew Needham e Paul Rhys, tutti impegnati a vestire i panni dei grandi personaggi del tempo che hanno in un modo o nell’altro orbitato attorno alla figura di Bonaparte.

Trailer e data di uscita del film

Ecco qui di seguito il primo trailer ufficiale di “Napoleon“.

Nel trailer diamo un primo sguardo al Napoleone di Joaquin Phoenix; si presenta un film crudo, questo, che racconta senza mezzi termini le sanguinose lotte della Francia del tempo.

La data di uscita di “Napoleon” è fissata nelle sale italiane per il prossimo 23 di novembre; successivamente, il film sarà reso disponibile alla visione sulla piattaforma di streaming a pagamento “AppleTv+“.

Dopo aver letto e visto la trama, il cast, il trailer e la data di uscita di “Napoleon”, diteci nei commenti cosa vi aspettate da questo film!