Dopo esattamente 439 giorni di attesa e una pandemia di mezzo, la “notte delle notti” è di nuovo alle porte: la 93esima edizione degli Academy Awards ( più comunemente conosciuti come Oscar) sta finalmente per aprire le danze. Chi ne uscirà vincitore e chi andrà a casa a mani vuote? Mentre qui potete trovare la lista dei film candidati e qui le nostre previsioni, andiamo a scoprire i dettagli tecnici sulla cerimonia di quest’anno.

Quando vedere la cerimonia

La 93esima edizione degli Academy Awards verrà trasmessa nella notte tra il 25 e il 26 aprile 2021. Il pre-show, che includerà il red carpet, interviste esclusive ai protagonisti della serata e l’esibizione di Laura Pausini, inizierà alle 00:15. La cerimonia vera e propria inizierà poi alle 2:00 del mattino, con una durata prevista di circa 3 ore.

Per la prima volta, inoltre, dalle 5:00 del mattino verrà trasmesso in diretta dalla Union Station di Los Angeles “Oscars After Dark 2021“, un evento che, al termine della cerimonia di premiazione, accompagnerà gli spettatori dietro le quinte dello spettacolo catturando l’euforia e le emozioni della serata attraverso interviste esclusive a tutti i vincitori.

La Notte degli Oscar 2021 sarà poi riproposta integralmente lunedì 26 aprile su Sky Cinema Oscar® a partire dalle 12:15, mentre in prima serata l’appuntamento con “Il meglio della Notte degli Oscar 2021” sarà in onda dalle 21:15 su Sky Cinema Oscar e su Sky Uno e in seconda serata in chiaro su TV8, disponibile poi anche on demand su Sky e in streaming su Now tv.

Dove vedere la cerimonia

La Notte degli Oscar 2021 sarà trasmessa negli Usa dalla Abc, che copre anche la diretta streaming ufficiale. Gli abbonati alla tv satellitare in Italia potranno, invece, guardare la diretta della cerimonia su Sky Cinema Oscar, Sky Uno o in streaming su Sky Go e Now tv. Anche per la visione in chiaro, come gli anni precedenti, c’è un canale dedicato. La cerimonia sarà, infatti, trasmessa in chiaro da Tv8, il numero 8 del digitale terrestre.

I canali social

Il sito più aggiornato è quello ufficiale della 92esima edizione degli Oscar: Academy Awards 2021. Su Facebook, Twitter e Instagram gli hashtag sono #Oscars, #Oscar2021, #93thAcademyAwards e #AcademyAwards, oltre che l’italiano #SkyCinemaOscar. Sugli account ufficiali degli Oscar (@theacademy) troverete inoltre durante la serata diversi scatti esclusivi della cerimonia e dei partecipati.

Alcuni dei vincitori della scorsa edizione degli Oscar.

Cosa sappiamo sulla cerimonia

Durante la cerimonia non avremo un solo presentatore, ma ben 15: Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon Ho, Don Cheadle, Bryan Cranston, Laura Dern, Harrison Ford, Regina King, Marlee Matlin, Rita Moreno, Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Reese Witherspoon, Renée Zellweger e Zendaya presenteranno la cerimonia dal Dolby Theatre e dalla Union Station di Los Angeles, con alcuni collegamenti eccezionali da Londra e Parigi.

Ad accompagnare gli spettatori in Italia sarà Francesco Castelnuovo che dalle 00:15, dagli studi Sky, commenterà i momenti salienti del red carpet e della cerimonia insieme a Gianni Canova, Denise Negri e altri ospiti.

Noi siamo pronti, e voi? Fateci sapere in un commento come vi state preparando a questa singolare Notte degli Oscar!