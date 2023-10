Via Caminadella mi sta dando buone soddisfazioni. Qui avevo provato Caminadella Dolci, che forse è stato chiuso definitamente :(, e oggi sono riuscito a testare la colazione di NOWHERE – Coffee & Community, che si trova proprio a pochi metri da Caminadella Dolci.

Dopo aver fatto 30 minuti di addominali, eccomi pronto a riempire il mio stomaco di squisiti dolcetti. Nowhere si trova vicinissimo alla metro verde Sant’Ambrogio di Milano, quindi a pochi passi dalla basilica del patrono della città. Il locale è molto piccolo però ben organizzato e, per sua fortuna, può usufruire di un dehors dove allestire più coperti, alcuni anche di fortuna come panchine e seggioline messe un po’ di qua e di là. Vicino alla cassa posso già vedere una vetrina di interessanti dolci, molti vegani. Il nome del locale mi fa già pensare che andrò a bere un caffè di qualità. Dopotutto, i titolari, un gruppo di ragazzacci (come si definiscono scherzosamente loro), amano tostare e selezionare caffè di alta qualità. Una volta seduto e dato un’occhiata al menù vengo avvicinato da una preparata ragazza che mi spiega tutte le qualità di caffè da abbinare al cappuccino e mi da dei consigli. Ordino un cappuccino con note agrumate, una crostatina alla frutta (lamponi) con crema alla vaniglia e un cannelé, che è un dolcetto di origine francese (Bordeaux) che ordino spesso quando lo vedo disponibile nei caffè o pasticcerie.

Passiamo all’assaggio. La frolla della crostatina l’ho trovata un po’ difficile da mangiare con la sola forchettina. Consiglio forse di completare il servizio con un coltellino. Comunque l’ho apprezzata. Soprattutto la crema dove riuscivo a sentire le note di uova freschissime. Sembrava quasi una crema allo zabaione ma con sentori più delicati. Anche il cannelé è stato preparato abbastanza bene con la sua classica tonalità un po’ caramellata e morbida. Sicuramente non è migliore di quelli che ho mangiato in Francia ma nel complesso mi è piaciuto. In Francia hanno quel qualcosa in più per via della vaniglia che usano. Tant’è che spesso acquisto dei prodotti francesi quando voglio preparare dei dolci transalpini. Finiamo con il cappuccino. Dal punto di vista del latte art nulla da dire, si presenta davvero bene. E il sapore? Super… si abbinava perfettamente ai dolci che avevo appena mangiato. Ovviamente e, come scritto nel menù, la bevanda non viene zuccherata così da assaporare la qualità dei chicchi macinati e tostati da questi bravi ragazzi… ragazzacci 😀 Se il caffè è di qualità non si presenta mai amaro. Se al palato il caffè è amaro allora la qualità della bevanda è scarsa. I ragazzi di Nowhere probabilmente macinano i chicchi ogni settimana e quindi le note dei chicchi restano molto più intatte di quelle dei caffè macinati che vi propinano la maggior parte dei bar. È il miglior cappuccino che puoi bere a Milano? Bella domanda! Per ora una bella lotta tra questo, quello di Orsonero e quello di Cafezal, che qui non ho ancora recensito ma già provato un paio di volte. Se non è il miglior cappuccino di Milano è comunque tra i migliori e, se capitate in quella zona, vi consiglio di provarlo. Vi invito a prenotare nel weekend perché il locale è molto affollato.

