Dopo anni dall’inizio e una suddivisione in trecentomila stagioni e sottostagioni, siamo finalmente ormai prossimi all’uscita dell’ultima – ultima per davvero, stavolta – parte dell’anime “Attack on titan“, tratto dal manga omonimo di Hajime Isayama e italianizzato con il titolo “L’attacco dei giganti“.

“Attack on titan The Final Chapters Part 2” verrà infatti rilasciato su Crunchyroll (dove è già presente la parte 1) entro il corso dell’autunno 2023, anche se al momento non è stata ancora confermata una precisa data di uscita.

In attesa di sapere dunque come andrà a finire l’epopea di Eren, Levi, Mikasa e di tutti gli altri, al momento ci è concesso soltanto di vedere il trailer della parte finale di “Attack on titan”, che è stato rilasciato qualche ora fa e che, purtroppo, ha una durata davvero brevissima.

Eccolo qui di seguito:

Come abbiamo potuto vedere, il trailer si concentra in particolare su uno dei personaggi principali della storia, molto amato dai fan per la sua acuta intelligenza e la sua costante dolcezza, anche in un mondo devastato dall’odio e dalla violenza: Armin Alert.

Il giovane si mostra qui combattuto: ripensa infatti ai momenti di una vita passata e ormai lontana trascorsi insieme agli amici Eren e Mikasa, e per la prima volta si domanda se il suo destino non sia da sempre quello di competere proprio con loro due, come facevano da bambini quando gareggiavano a chi sarebbe arrivato prima in cima alla collina vicino casa.

Nel frattempo, diamo anche un’occhiata agli altri protagonisti di “Attack on titan“, tutti pronti a sacrificarsi combattendo nel tentativo di arginare la minaccia di portata mondiale rappresentata dalla marcia dei Colossali.

Sul finale, poi, sentiamo la voce di Mikasa, la quale ancora una volta rimarca la propria volontà di rivedere anche se solo per una, ultima volta, il suo amato Eren.

Voi cosa pensate del nuovissimo trailer della parte finale di “Attack on titan”? Siete curiosi di sapere come finirà la storia? Ditecelo nei commenti!