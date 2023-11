Amanti della saga di “Hunger games“, a rapporto!

Il prossimo 15 novembre esce nelle sale italiane il prequel della trilogia originale, intitolato “Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente“, in cui approfondiremo più nel dettaglio il passato del tremendo Coriolanus Snow.

Non che oggi siamo qui per parlare di questo film, però… o meglio, solo in parte, siccome ci concentreremo su una canzone che compone la sua colonna sonora: “Can’t catch me now” di Olivia Rodrigo.

La cantautrice statunitense classe 2003 ha annunciato l’uscita del singolo attraverso i social network, affermando di provare molta gioia all’idea di essere anche lei parte del lungometraggio con un suo brano.

Si tratta del resto di un periodo estremamente prolifico per la Rodrigo: lo scorso settembre è stato rilasciato il suo nuovo album “Guts“, mentre il prossimo 23 febbraio partirà per un tour mondiale che si concluderà il 14 agosto 2024 e che la porterà anche nel nostro paese, presso l’Unipol Arena di Bologna, il 9 giugno.

Ma ora torniamo a noi, e scopriamo qui di seguito il significato di “Can’t catch me now“.

Significato di “Can’t catch me now”

Rabbia e voglia di vendetta sono gli elementi centrali di questa canzone, anche se la voce che ne accompagna le parole è molto dolce e suadente.

Nel testo, l’artista si rivolge a qualcuno (una persona fisica, o magari un elemento simbolico) mettendolo in guardia: per quanto egli creda di essere riuscito a scappare da tutto ciò che di negativo ha combinato, così non è affatto, e la furia di lei nei suoi confronti è ben lungi dall’essersi affievolita. Per questo motivo lo seguirà ovunque, quasi come un’ossessione che, indipendentemente dal luogo e dal tempo, non ne vuole sapere di lasciare la mente che da essa è stata presa di mira.

“Sto arrivando come una tempesta nella tua città“, ripete più volte. E, proprio come una tempesta nel massimo del suo fulgore, non è possibile fare niente per fermarla. E neanche per catturarla.