Lo scorso 11 agosto 2023 è stato rilasciato il nuovissimo brano di Olivia Rodrigo, cantautrice e attrice statunitense, intitolato “Bad idea right?“.

Il brano è stato annunciato mediante un breve teaser pubblicato sui profili social della stessa artista e funge da anticipazione al suo prossimo album, “Guts“, secondo della sua carriera e in uscita il prossimo 8 settembre.

Senza perderci in ulteriori chiacchiere, però, scopriamo subito qui di seguito il significato e la traduzione del testo di “Bad idea right?” di Olivia Rodrigo.

Significato di “Bad idea right?”

In questo brano, l’artista parla di un riavvicinamento con il proprio ex, che d’improvviso ritorna nella sua vita. La donna si chiede se quella di rivedersi non sia altro che una cattiva idea, cercando di convincersi che ormai lo vede solo come un amico, ma alla fine le sue riserve cedono, e si rende conto di provare ancora una forte attrazione nei confronti dell’uomo, col quale si incontra.

Traduzione del testo

[Intro]

Hey

[Verso 1]

Non ti sento da un paio di mesi

Ma sono fuori in questo momento e sono tutta incasinata

E tu stai chiamando il mio telefono e sei tutto solo

E percepisco un po’ di sottofondo

E sono proprio qui con tutti i miei amici

Ma mi stai mandando il tuo nuovo indirizzo

E so che abbiamo finito, so che abbiamo chiuso

Ma, Dio, quando ti guardo

[Refrain]

Il mio cervello fa: “Ah”

Non riesco a sentire i miei pensieri (non riesco a sentire i miei pensieri)

Come bla-bla-bla (Bla, bla, bla, bla, bla, bla)

Probabilmente non dovrei

Probabilmente dovrei, probabilmente no

Probabilmente dovrei, probabilmente no

[Pre-Ritornello]

Ci vediamo stasera

È una cattiva idea, vero?

Vederti stasera

È una cattiva idea, vero?

Vederti stasera

È una cattiva idea, vero?

Vederti stasera

Fanculo, va bene

[Ritornello]

Sì, so che è il mio ex

Ma due persone non possono riconnettersi?

Lo vedo solo come un amico

La più grande bugia che abbia mai detto

Oh, sì, lo so che è il mio ex

Ma due persone non possono riconnettersi?

Lo vedo solo come un amico

Sono solo inciampata e caduta nel suo letto

[Verso 2]

Ora sto salendo in macchina e sto distruggendo tutti i miei piani

So che dovrei fermarmi, ma non ci riesco

E ho detto ai miei amici che stavo dormendo

Ma non ho mai detto dove o in quali lenzuola

E mi fermo a casa tua al secondo piano

E tu sei in piedi, sorridendo alla porta

E sono sicura di aver visto uomini molto più sexy

Ma non riesco a ricordare quando

[Refrain]

Il mio cervello fa “Ah”

Non riesco a sentire i miei pensieri (non riesco a sentire i miei pensieri)

Come bla-bla-bla (Bla, bla, bla, bla, bla, bla)

Probabilmente non dovrei

Probabilmente dovrei, probabilmente no

Probabilmente dovrei, probabilmente no

[Pre-Ritornello]

Ci vediamo stasera

È una cattiva idea, vero?

Vederti stasera

È una cattiva idea, vero?

Vederti stasera

È una cattiva idea, vero?

Vederti stasera

Fanculo, va bene

[Ritornello]

Si, so che è il mio ex

Ma due persone non possono riconnettersi?

Lo vedo solo come un amico

La più grande bugia che abbia mai detto

Oh, sì, lo so che è il mio ex

Ma due persone non possono riconnettersi?

Lo vedo solo come un amico

Sono inciampata e sono caduta nel suo letto

[Ponte]

Oh, sì, lo so che è il mio ex

Due persone non possono riconnettersi?

La più grande bugia che abbia mai detto

Sono solo inciampata e caduta nel suo letto

Il mio cervello fa: “Ah”

Non riesco a sentire i miei pensieri

La più grande bugia che abbia mai detto

Il mio cervello fa: “Ah”

Non riesco a sentire i miei pensieri

Sono inciampata e caduta nel suo letto

[Outro]

Pensieri

Blah

Pensieri

Blah.

