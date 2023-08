“One in a million” è il nuovo singolo di Bebe Rexha e David Guetta. Dopo il successo di “I’m Good (Blue)”, David Guetta e Bebe Rexha hanno riunito le forze per un altro pezzo dance. Il brano, anche in questo caso parte da un sample ben noto di Kelly Rowland.

Il significato di “One in a million” di Bebe Rexha e David Guetta

“One in a million” è una dedica assoluta d’amore dove l’altro è quasi incredula di aver accanto una persona così speciale e che proprio quella persona sia nella sua vita. Si chiede se sta sognando, se quello che sta vivendo è il paradiso.

La traduzione di “One in a million” di David Guetta e Bebe Rexha

Ah-ah, tu sei il mio

Sei il mio uno, uno, uno su un milione

È come se qualcuno ti avesse scelto dal cielo

Forse ti ho incontrato per un motivo

E non posso credere che siamo entrambi vivi allo stesso tempo

Questo è il paradiso adesso?

Sto sognando ora, sto sognando?

Sei il mio uno, uno, uno su un milione

E non posso credere che siamo entrambi vivi allo stesso tempo

E non posso credere che siamo entrambi vivi allo stesso tempo

Ah ah

Mi hai fatto sfrecciare attraverso il semaforo rosso

Sì, sto arrivando

Lo facciamo perché ci sembra giusto

Sì, mi hai portato così in alto

Sono inciampato e sono caduto dal paradiso

Nessuna bugia

Sono inciampato e sono caduto dal paradiso

Nei tuoi occhi, nei tuoi occhi, nei tuoi occhi

Nei tuoi occhi, nei tuoi occhi (Nei tuoi occhi, nei tuoi occhi, nei tuoi occhi)

Sei il mio uno, uno, uno su un milione

È come se qualcuno ti avesse scelto dal cielo (qualcuno ti avesse scelto dal cielo)

Forse ti ho incontrato per un motivo

E non posso credere che siamo entrambi vivi allo stesso tempo

Questo è il paradiso adesso?

Sto sognando ora, sto sognando?

Sei il mio uno, uno, uno su un milione

E non posso credere che siamo entrambi vivi allo stesso tempo

Questo è il paradiso adesso?

Sto sognando adesso?

Questo è il paradiso adesso?

Sto sognando?

Sei il mio uno, uno, uno su un milione

E non posso credere che siamo entrambi vivi allo stesso tempo

Sei il mio uno, uno, uno su un milione

E non posso credere che siamo entrambi vivi allo stesso tempo

