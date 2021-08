Gli Outkast hanno pubblicato un video animato per il brano “Two Dope Boyz (in a Cadillac)“, in vista della ristampa per il 25esimo anniversario del loro album, ATLiens.

Diretto da Rafatoon, il video è molto psichedelico e troviamo Big Boi e Andre 3000 in giro per Atlanta, lasciando dietro di loro una scia di fumo scintillante. Ad un certo punto della clip, la coppia si ritrova sulla luna, e il tutto termina con una grande esplosione strabiliante… della macchina.

Gli Outkast hanno anche annunciato che stanno preparando un videogioco interattivo in onore di ATLiens. Prodotto dall’agenzia digitale londinese F That, il gioco permetterà ai fan di giocare nei panni di Big Boi o Andre 3000 mentre cercano di respingere un’invasione aliena ad Atlanta. Il gioco sarà sarà disponibile sia in formato app mobile che desktop.

Gli Outkast hanno rilasciato la loro edizione per il 25° anniversario di ATLiens questo venerdì 27 agosto. La ristampa conterrà l’LP originale appena mixato con audio ad alta risoluzione a 24 bit, oltre a 14 tracce strumentali inedite. Non appena l’album verrà reso disponibile, pubblicheremo il link per acquistarlo.