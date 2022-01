Peaky Blinders è una serie tv che va in onda su Netflix dal 2013 con all’attivo cinque stagioni. Genere drammatico, i protagonisti sono i fratelli Tommy ed Arthur Shelby che tornano nei bassi fondi di Birmingham dopo la prima guerra mondiale pronti ad affermarsi nel mondo della criminalità locale con scommesse illegali ed il mercato nero. Ed ora possiamo dire che il 2022 inizia alla grande.

Come sappiamo, purtroppo, la pandemia ha rallentato i ritmi di tutto il mondo e quindi ne ha risentito anche Peaky Blinders poiché le riprese della nuova stagione dovevano avvenire nel marzo 2020 ed invece sono state rimandate nel gennaio 2021. Nel frattempo, abbiamo dovuto dire addio ad Helen McCrory, colei che vestiva i panni di zia Polly, e che è venuta a mancare. Steven Knight, creatore della serie, ha confermato che il processo per la sesta ed ultima stagione di Peaky Blinders è giunto al termine e che l’arrivo sul piccolo schermo è atteso per la primavera del 2022. Peaky Blinders 5 è finita con Tommy che si puntava una pistola alla testa guardando Grace morta e da qua si ricomincerà, come annuncia Anthony Byrne, direttore della serie tv:

“Riprenderà direttamente da dove si è interrotta, quindi la prima immagine che vedrete sarà di nuovo in quel campo, Tommy, con una pistola alla testa. Andremo avanti da lì. Risolviamo quel momento incredibile…”.

Gina Gray in Peaky Blinders

Nel frattempo, è arrivato anche il primo trailer ufficiale direttamente dalla Bbc che ci rende partecipi di un ritorno incredibile: quello di Anya Taylor-Joy che torna a vestire i panni di Gina Gray, la moglie di Michael Gray proveniente dall’America. Ed ovviamente conferma la presenza di Thomas Shelby, Tom Hardy, Finn Cole, Paul Anderson e Stephen Grahaan. Ha tutti i presupposti per essere l’ennesimo successo, d’altronde si tratta dell’ultima stagione di una delle serie tv più amate in assoluto e vogliono salutare al meglio il proprio pubblico tanto che Steven Knight rivela:

“Nonostante i ritardi nella produzione a causa della pandemia per noi questa è la stagione migliore di Peaky Blinders. Siamo certi che anche i fan l’ameranno e la storia, poi, anche se finirà sul piccolo schermo, continuerà in un’altra forma”.

Infatti, è stato confermato l’arrivo del film di Peaky Blinders per il 2023 in modo di far chiudere il cerchio alla trama di questa serie che, in dieci anni, è entrata nel cuore dei telespettatori.

E tu sei un fan di Peaky Blinders? Cosa ti aspetti dall’ultima stagione? Ti aspettiamo nei commenti!