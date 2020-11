Il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari è Scooby Doo, una canzone ben riuscita, che conquista sin dal primo ascolto, e che apre le porte a quello che sarà il prossimo album della band dal titolo AHIA, lo stesso del libro di Riccardo Zanotti pubblicato lo scorso 3 novembre per Mondadori.

Scooby Doo è, come le precedenti canzoni dei Pinguini Tattici Nucleari, un brano orecchiabile e dal ritmo allegro che conquista subito. Un momento di spensieratezza in un 2020, come ci tengono a precisare anche i Pinguini, che non è dei migliori… E allora lasciamoci trasportare dalla musica e da un assolo di chitarra in radio, come recita il testo della canzone.

Il significato del testo di Scooby Doo

Il senso del testo di Scooby Doo di raccontare una (e tante) ragazze, che con i suoi piccoli grandi pregi e difetti viene vista come unica cosa vera in un mondo di maschere.

La canzone dei Pinguini Tattici Nucleari è in un certo sento un inno alla giovinezza, alla voglia di vivere, all’incapacità di conformarsi e alla voglia di esprimere se stessi con tutta l’energia, anche in momenti, come questo che stiamo vivendo a livello mondiale, che ci vede vittime di una pandemia ancora incontrollabile.

Forse questa canzone è un modo per dirci, e per dire soprattutto ai più giovani, che a vita continua, nonostante tutto, e che le emozioni sono più forti di qualsiasi altra cosa.

Il 2020 per i Pinguini Tattici Nucleari si è aperto con il successo Sanremese Ringo Starr, e continua così, a testa alta, con Scooby Doo, che è assolutamente promossa e che, anzi, personalmente si presenta anche meglio di tutte le canzoni precedenti.

Come dichiarato dallo stesso Riccardo Zanotti:

Il 2020 doveva essere un anno colmo di impegni e, perché no, di successi per noi, e invece è stato uno degli anni più difficili di sempre, quindi Ahia! ci è sembrato il titolo perfetto per questo lavoro

E tu cosa ne pensi di questa nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari? Lascia un commento per dire la tua, dopo aver letto il testo della canzone che trovi qui sotto.

Il testo di Scooby Doo dei Pinguini Tattici Nucleari

Vive dentro due Vans, nella maglia dei Guns

Vuole fare l’attrice, ma mamma no

Scaccia tutte le avances, primo anno di DAMS

Passa ore a copiare Marilyn Monroe

Ed è vero che nessuna la capisce

Come i dark coi libri di Nietzsche

Ed un vecchio fa finta di nulla

E le tocca una tetta sul tram

Non si fida di chi è troppo felice

Di chi mette solamente le camicie

E le poesie d’amore che le han dedicato

Le conserva dentro allo spam

Qualcuno ti dà un cocktail, con chi dormi stanotte

Lo capirai soltanto se lo butti giù, ah

Siamo figure losche, facciam male alle mosche

Togliamoci la maschera alla Scooby Doo

Voglio quello che tu non mi mostri

I tuoi demoni e tutti i tuoi mostri

Ciò che pensi quando resti muta

Tutti i dubbi su cui sei seduta

Grida “sbirri merde” e suo zio s’offende

Alle cene in famiglia lei fa quel che può

Dura come Bender, iron come i Maiden

Ma poi piange coi gattini su TikTok

Ha preso una stanza con una di Monza

Sembrava un’amica ma era una stronza

E tra un anno se tutto va bene

Finisce il contratto e poi se ne va

I suoi veri amici scrivono tutto con gli asterischi

E ascoltano ancora qualche vinile col giradischi

Qualcuno ti dà un cocktail, con chi dormi stanotte

Lo capirai soltanto se lo butti giù, ah

Siamo figure losche, facciam male alle mosche

Togliamoci la maschera alla Scooby Doo

Voglio quello che tu non mi mostri

I tuoi demoni e tutti i tuoi mostri

Ciò che pensi quando resti muta

Tutti i dubbi su cui sei seduta

Quando ballavi danza classica facevi un gioco

Chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un pogo

Noi siamo sempre un po’ fuori luogo ma sorridenti

Come un assolo di chitarra in radio in questo fottutissimo 2020

Qualcuno ti dà un cocktail, con chi dormi stanotte

Lo capirai soltanto se lo butti giù

Siamo figure losche, facciam male alle mosche

Togliamoci la maschera alla Scooby Doo

Voglio quello che tu non mi mostri

I tuoi demoni e tutti i tuoi mostri

Ciò che pensi quando resti nuda

Tutti i dubbi su cui sei caduta