In attesa dell’uscita dell’ultimo album di Post Malone, intitolato “Austin” e disponibile dal prossimo 28 luglio, a partire dalla data di oggi possiamo ascoltare il suo nuovo singolo tratto proprio dal sopracitato lavoro.

Si chiama “Overdrive“, e segue gli ultimi due brani dell’artista, “Chemical” e “Mourning“.

Senza perderci in ulteriori chiacchiere, però, scopriamo subito qui di seguito il significato e la traduzione del testo di “Overdrive“.

Significato di “Overdrive”

Questa canzone è dedicata ad una donna di cui il cantante è innamorato; nonostante i due non stiano insieme, lui farebbe di tutto pur di iniziare una relazione con lei, come diventare più simile all’attuale compagno della donna, cancellare i tatuaggi che ha sul corpo e lasciare la propria partner.

Traduzione del testo

[Verso 1]

Passo le mie notti in iperattività

Vivo la mia vita in modo straordinario

E non posso nascondermi da nessuna parte

Ora vivo la mia vita in iperattività

Potrei essere più simile a lui, se per te va bene

Farei di tutto per essere bello per te

Per te

[Verso 2]

Passo le mie notti in iperattività

Vivo la mia vita così poco ispirata

Non ci sono angeli in questo mondo

Così vivo la mia vita in iperattività

Mi toglierei i tatuaggi se per te va bene

Farei di tutto per essere bello per te

Bello per te, uh

[Outro]

Potrei farla finita con lei se per te va bene

Farei qualsiasi cosa per essere bello per te.

Dopo aver letto il significato e la traduzione del testo di “Overdrive”, diteci qui sotto nei commenti cosa pensate di questo brano!