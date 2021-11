Fòla è una creazione di tre ragazze:

Tine, Luna e Claudia.

Tine è nata in Belgio da genitori che con i lievitati ci sanno fare. Luna è una cuoca che ama ricercare i profumi lontani così da creare un mix vincente. Claudia viene dalle valli bergamasche ed ama portare gli ingredienti del suo territorio in quel di Fòla. Infatti, il latte per i cappuccini che prepara nel locale è stato prodotto dalla Latteria Branzi 1953.

La qualità degli ingredienti si sente anche nelle loro preparazioni. Ho adorato il loro pain au chocolat. L’impasto l’ho trovato spettacolare e quel sentore di burro mi ha fatto sentire i brividi.

Ma è stato amore a prima vista con Fòla?

Arrivato in Via Luigi Varanini 12, tra me ho pensato: azz che fila.

Tentato se andarmene o meno decido di restare.

Spoiler: ho fatto bene.

Ho cronometrato il tempo di attesa. Sono arrivato da Fòla alle ore 10 del mattino e sono stato servito alle ore 10:10. 10 minuti di fila ci possono stare. Sinceramente pensavo molto peggio. L’altro problema del sabato è trovare un posto a sedere. La ragazza al banco mi chiede: porti via o mangi qui. Ovviamente devo metterli alla prova: mangio qui rispondo.

Come se la sarà cavata?

Alla grande.

Mi ha trovato un posto in un angolo nel dehors chiedendo a un ragazzo di scalare sul posto vicino.

Prova nettamente superata cara mia.

Beh, ora che ho un posto a sedere posso iniziare a gustarmi la colazione.

Ti ho già detto che mi è piaciuto un sacco il loro pain au chocolat. Non ho ordinato solo quello. Ho preso anche una fetta di banana bread. Sono un fan del banana bread. Lo mangerei ogni giorno. Lo preparo spesso tra l’altro. Ero curioso di assaggiare la loro versione. Si, rispetto alla ricetta originale il protagonista è l’arachide. Tra gli ingredienti troviamo infatti: banane, burro d’arachide, arachidi tostati, olio di semi di girasole, latte di mandorla, farina, zucchero moscovado, lievito, cannella. Gli arachidi tostati ci stanno divinamente e l’olio di semi di girasole rende il banana bread davvero soffice. Per accompagnare il tutto ho optato per un latte d’avena macchiato. Apprezzo sempre i locali con una scelta variegata per quanto concerne il latte vegetale. Tra l’altro preferisco il latte d’avena a quello di soia e solo in pochi lo hanno.

Il prezzo della mia colazione? Ho pagato 6 Euro e 50 Centesimi la colazione da Fòla. 3 Euro il Banana Bread, 1 Euro e 70 centesimi il Pain Au Chocolat e 1 Euro e 80 il latte macchiato. Puoi trovare tutti prezzi sul loro sito a questo link.

Cosa manca? Non ti ho parlato ancora della location.

Fòla ha un’impronta ben precisa. Si sente la mano delle tre fondatrici.

Dal logo alle finiture.

Brave ragazze.

Da esperto marketing non posso che farvi i miei complimenti.

Fòla significa fiaba e sono sicuro che molti dei vostri clienti vivranno una fiaba con i vostri prodotti e ospitalità.