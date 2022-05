Siamo a Casablanca? No a Milano.

Ci troviamo in Via Tolentino 1, nei pressi di Via Cenisio. Qui da poco ha aperto una pasticceria e sala da tè che propone una cucina tipicamente marocchina.

Potremo definirla un angolo di Marocco a Milano, anche perché gli interni, la musica e i sapori ricordano proprio il Marocco.

Oggi fa caldissimo, quindi diventa difficile bere il tè. Il termometro segna 28° nel momento in cui sto scrivendo la recensione. Ma difficilmente troverai un tè più buono a Milano di quello che preparano a La Medina, dove seguono la tradizione marocchina anche nella preparazione di questa bevanda. Ci sono tre gusti. Ho scelto quello dai toni più agrumati. Mi ha ricordato leggermente il tè che ho bevuto ad Istanbul per purezza e sapore. Ma non c’è solo il tè a La Medina. Anche i dolci sono quelli del Marocco. Ci sono anche i classici croissant ecc… ma se vai là ti consiglio di provare i loro dolci tipici.

Io ne ho voluto assaggiare ben tre. La titolare mi ha detto: inizia con due, sono un po’ calorici. Forse non aveva capito che di fronte aveva un re delle abbuffate di dolci 😀

Sinceramente non so dirti come si chiamano questi dolci ma mi sono piaciuti tutti.

Qui sotto la foto degli interni del locale e il cibo che ho ordinato.

Quanto ho pagato la colazione?

12 Euro e 40 centesimi. 6 Euro il tè, 2 Euro e 50 due dolcetti e 1 Euro e 40 centesimi il dolcetto più piccolo. Secondo me il tè vale il costo anche perché si impiegano 15 minuti per prepararlo. Oggi non funzionava il POS per il pagamento con la carta di credito… per fortuna che con me avevo un po’ di contanti, che di solito non mi porto mai dietro.

Nel complesso La Medina mi è piaciuto. Probabilmente ci tornerò quando farà più freddo per provare il loro tè alla menta e qualche altro pasticcino del Marocco.

E tu hai già provato La Medina? Scrivimi la tua opinione attraverso i commenti. Se vuoi conoscere nuovi posti in cui mangiare o bere a Milano seguimi su Instagram.