Divertente, simpatico e un po’ folle: così si presenta “Scott Pilgrim“, prima fumetto di Bryan Lee O’Malley e poi, nel 2010, film live action con protagonista Michael Cera.

Ma non è finita qui: è infatti in corso di produzione anche una serie anime dedicata proprio a Scott Pilgrim, i cui produttori esecutivi sono Bryan Lee O’Malley in persona affiancato da Edgar Wright (regista del film sopracitato).

Le animazioni sono invece affidate allo studio Science SARU, che già ci ha donato l’immenso “Devilman crybaby“, disponibile alla visione in italiano su Netflix.

I doppiatori della serie anime di “Scott Pilgrim” sono poi una lieta conferma, in quanto rivedremo, o meglio, risentiremo, il cast che ha reso celebre il film: Michael Cera, Kieran Culkin e Mary Elizabeth Winstead presteranno infatti la propria voce ai loro personaggi in versione 2D.

In merito a ciò, in occasione di un’intervista rilasciata per il Rolling Stone, Michael Cera ha affermato di essere contento di lavorare ad un nuovo progetto con gli stessi colleghi dell’opera originale, e di come questa sia stata per lui un’esperienza nuova e persino un po’ bizzarra.

Oltre a ciò, l’attore ha affermato che gli spettatori si divertiranno molto guardando la serie, esattamente come è successo a lui durante le registrazioni.

Massimo riserbo invece sulla trama, almeno per il momento, di cui non si conoscono i dettagli, così come riguardo alla data di uscita; molto probabilmente, però, la serie anime di “Scott Pilgrim” dovrebbe approdare sulla piattaforma di streaming Netflix.

Non mancheremo di aggiornarvi man mano che verranno rilasciate ulteriori news.

