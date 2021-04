Chi penserebbe mai di potersi addormentare grazie ad una serie tv Netflix? Ebbene, con La guida di Headspace: il sonno potrebbe davvero accadere. Sì, di solito io faccio le ore piccole proprio perché resto incollata a qualche serie tv per ore ed ore, ma in questo caso la serie Netflix è dedicata proprio al sonno, e ci promette di aiutarci a migliorare il nostro rapporto con il momento del mettersi a letto.

In quest’ultimo anno, in effetti, pare che l’insonnia e la difficoltà a dormire stia diventando una triste prassi per molte persone; non che prima non esistesse l’insonnia, ma la vita durante la pandemia ci mette ancora più in difficoltà con il momento del sonno e del riposo. Proprio per questo Netflix, dopo averci messo a disposizione una serie sulla meditazione, continua con una nuova guida Headspace dedicata al sonno.

Di cosa parlerà La guida di Headspace: il sonno?

Quello che la serie ci offrirà è molto ben spiegato nel simpatico trailer che Netflix ha pubblicato poche ore fa e che noi vi mostriamo in cima all’articolo.

La serie, pensata come un’animazione cono voce narrante, ci chiarirà alcuni concetti e luoghi comuni sul sonno, ad esempio quante ore di sonno servono? Abbiamo veramente bisogno di dormire 8 ore? I sonniferi funzionano davvero? Ma soprattutto ci aiuterà a capire come poter gestire il sonno e il momento di lasciare da parte tutti i pensieri e le preoccupazioni ed abbandonarsi nelle braccia di Morfeo.

La serie infatti farà spazio alla mindfulness e alla meditazione come efficaci metodi per il rilassamento e di conseguenza il facile addormentamento. La serie infatti, tramite dati scentifici, saprà spiegarci molte cose che ci sono sconosciute, aiutandoci a comprendere e a gestire un momento spesso difficile.

Certo, magari c’è chi sarà scettico al riguardo, ma perché non tentare? Dal 28 aprile La guida di Headspace: il sonno sarà disponibile su Netflix.

E tu la guarderai? Lascia un commento per farci sapere cosa ne pensi.