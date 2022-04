Asa Butterfield è un attore del Regno Unito classe 1997. Nonostante la giovane età, ha all’attivo una vita professionale degna di nota che l’ha visto protagonista di lavori di successo mondiale come Il bambino con il pigiama a righe, Tata Matilda e il grande botto, Hugo Cabret e Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali per citarne alcuni.

Tuttavia, il vero successo lo ha raggiunto nel 2018 quando ha vestito i panni di Otis Milburn in Sex Education, serie tv che ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2019. La serie tv, al momento, ha all’attivo tre stagioni ed è, senza dubbio, uno dei titoli più amati dai telespettatori che amano seguire le vicende di Otis e di Maeve. Come sappiamo, arriverà anche la quarta stagione che è attesa per il prossimo anno (ancora purtroppo non sono iniziate le riprese e quindi i tempi si sono allungati) che però potrebbe essere l’ultimo capitolo della serie tv. D’altronde la sceneggiatrice Laurie Nunn non ha mai avuto dubbi sul fatto che la serie teen avrebbe dovuto vedere la fine prima che i suoi protagonisti arrivassero all’università. Ed anche l’attrice Aimee Lou Wood ha reso noto che molti protagonisti ormai hanno quasi 30 anni e non potranno interpretare degli adolescenti per sempre se vogliono continuare ad essere credibili.

Una scena di Sex Education

La quarta stagione di Sex Education sarà ambientata durante l’ultimo anno dei protagonisti al Liceo Moordale e ci saranno finalmente molte situazioni che arriveranno ad un punto di svolta. Viene logico pensare, a questo punto, che potrebbe davvero coincidere con la fine. Asa Butterfield la pensa come la sua collega e la sceneggiatrice anche se, durante un’intervista con Radio Times, ha affermato di non avere avuto ancora notizie ufficiali da parte di Netflix. D’altronde lui stesso ha 25 anni e quindi è consapevole che una storia di formazione adolescenziale non potrà continuare ancora per molto tempo. Queste le sue parole durante l’intervista:

“Non so per quanto tempo vorranno proseguire. So che nessuno vuole che vada avanti per sempre perché è una storia di formazione e le persone alla fine devono diventare maggiorenni. Non puoi semplicemente continuare a diventare maggiorenne perché allora dov’è la fine? Dov’è la risoluzione? Quindi Non lo so è la mia risposta. Dovremo aspettare e vedere”.

Ci tiene, però, a precisare che si trova molto bene con il cast di Sex Education e che ama vestire i panni di Otis:

“Adoro lo spettacolo e tutte le persone coinvolte come il cast e la troupe e ci divertiamo molto. Quindi mi diverto molto e non ho fretta di andarmene”.

E tu cosa ne pensi di questa possibilità? Secondo te la quarta stagione di Sex Education sarà davvero l’ultima? Ti aspettiamo nei commenti!