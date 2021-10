Scienza e religione condividono una rigidità indistinguibile e sono indifferenti alla compassione. Entrambe cercano ardentemente di sottomettere o modellare le cose secondo le loro convinzioni. Quando non riescono a persuadere la mente con le buone, usano la forza fisica. Il film di Mélanie Laurent, Il Ballo delle Pazze, esplora un pensiero simile e lo descrive in modo efficace.

Il film è basato su un romanzo francese, Le Bal des Folles, scritto da Victoria Mas. Il dramma storico è ambientato nella Francia della fine del XVIII secolo, quando uomini supponenti esercitavano il loro potere con arroganza e la discriminazione di genere era all’apice.

Avviso, in questo articolo sono presenti spoiler del film Il Ballo delle Pazze. Se non vuoi avere spoiler, ti consigliamo di leggere la recensione di Il Ballo delle Pazze.

Riassunto della trama di Il Ballo delle Pazze

Una giovane donna di 26 anni, Eugéne Cléry (Lou de Laâge), nata in una famiglia di aristocratici francesi, partecipa ai funerali del romanziere francese Victor Hugo, a Parigi. La folla nelle strade la stupisce, ma la perdita le riempie il cuore di dolore. Eugéne torna a casa e mente al suo severo padre, François Cléry. Di notte, Eugéne ha un attacco e guarda con sguardo assente lo spazio vuoto. Improvvisamente, sua nonna, Grand-mere Cléry, chiama Eugéne e rompe l’incantesimo.

Eugéne rivela a suo fratello, Théophile Cléry (Benjamin Voisin), che vede gli spiriti. Una giovane donna le ha parlato negli ultimi giorni. Più tardi, di notte, mentre pettina i capelli della nonna, Eugéne ha un altro attacco e, come se fosse posseduta, tira fuori un ciondolo perduto da un comodino. Eugéne racconta che suo nonno morto le ha svelato il luogo in cui si trovava il ciondolo perduto. In stato di shock, la nonna abbraccia Eugéne.

Il 18 dicembre 1885, François e Théophile lasciano Eugéne al manicomio femminile di Salpêtrière. Eugéne afferma di non essere malata, ma gli uomini che gestiscono l’ospedale – e suo padre – si rifiutano di ascoltare le sue grida. In manicomio, la caposala, Geneviève Gleizes (Mélanie Laurent), informa del nuovo arrivo il capo scienziato, il dottor Jean-Martin Charcot (Grégoire Bonnet), che deciderà il destino di Eugéne. Quando il dottor Charcot dirà che Eugéne è mentalmente adatta alla società, la lascerà andare. Fino ad allora, l’ospedale Salpêtrière sarà la sua nuova casa.

Gli Scienziati Pazzi del Salpêtrière

Gli scienziati pazzi e arroganti dell’ospedale Salpêtrière hanno trattato i loro pazienti mentali come “topi da laboratorio”. Il caso più scioccante riguardava una giovane paziente, Lousie, amica di Eugéne. Secondo Charcot, Lousie soffriva di isteria sintomatica acuta. In modo immorale, Charcot ha messo in mostra Lousie in una stanza piena di uomini aristocratici. Ha ipnotizzato Lousie e, sotto l’incantesimo, le ha ordinato di mettere in atto gesti seducenti che sembravano piacere ai suoi amici. Nella sua seduta, Charcot ha innescato l’attività nervosa di Lousie, a causa della quale ha avuto un attacco epilettico.

Molte donne nel manicomio erano malate di mente o accusate di crimini. Ma c’erano anche donne povere e innocenti, e Charcot e Jules le sfruttavano per i loro desideri ed esperimenti. Jules promise a Lousie che l’avrebbe sposata, ma era evidente che voleva soddisfare solo i suoi desideri sessuali. Lousie è stata colpita da emiplegia laterale sotto ipnosi. Il suo lato destro del corpo è rimasto paralizzato. La cosciente Eugéne, che ha assistito allo sfruttamento degli scienziati, li ha incolpati per la loro atrocità. Tuttavia, Charcot ha usato i suoi poteri per punire Eugéne. L’ha rinchiusa in cella di isolamento per un mese così da calmare i suoi nervi.

Spiegazione del finale di Il Ballo delle Pazze

Quando Eugéne è entrata in manicomio, ha legato con Geneviève Gleizes. Durante il suo soggiorno, Eugéne ha raccontato a Geneviève della morte della sorella Blandine. Ha inoltre spiegato che poteva parlare con Blandine a causa del suo misterioso potere di interagire con gli spiriti. Dopo la morte di sua sorella, Geneviève ha scritto numerose lettere a Blandine in segno di rimorso. Si incolpava per la morte di Blandine. Attraverso Eugéne, Geneviève ha ricucito la sua relazione con Blandine. E in cambio, Geneviève ha aiutato Eugéne a riavere la sua libertà.

Eugéne è stata salvata dall’isolamento e dalla crudeltà dell’infermiera Jeanne (Emmanuelle Bercot) da Geneviève. Più tardi, per mantenere la sua promessa, Geneviève ha organizzato un piano e ha invitato il fratello di Eugéne, Théophile, al ballo annuale dell’ospedale Salpêtrière. Durante l’evento, Geneviève ha aiutato Eugéne a scappare con Théophile. Durante la loro fuga, Jeanne ha visto Geneviève aiutare Eugéne. Quindi, per prendersi la responsabilità e aiutare altri pazienti, Geneviève è rimasta indietro mentre Eugéne è scappata via.

Il dottor Jean-Martin Charcot tendeva a etichettare tutte le donne in rivolta come “pazze e ostili”. A seguito del loro comportamento narcisistico, Charcot e Jeanne incolparono Geneviève della fuga di Eugéne. Fu ricoverata in manicomio e, simbolicamente, sostituì Eugéne. Il padre di Geneviève era un uomo colto, ma altrettanto limitato come tutti gli altri scienziati pazzi. Quindi, non sarebbe venuto in soccorso di sua figlia. L’unico raggio di speranza nella vita di Geneviève erano le lettere che si scambiava con Eugéne. Per tutto il film, Geneviève ha scritto lettere alla sorella morta in cerca di un perdono. Tuttavia, simbolicamente, ha riempito il suo vuoto aiutando Eugéne. Alla fine, Eugéne è diventata una Blandine vivente nella vita di Geneviève..