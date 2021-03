Supergirl si appresta ad arrivare al capitolo finale della sua esistenza con la sesta stagione il cui debutto è atteso per martedì 30 marzo su The Cw, emittente tv americana. Per chiudere alla grande, ha voluto far tornare uno dei suoi personaggi più importanti: Cat Grant.

Tuttavia, non tornerà la donna di affari interpretata da Calista Flockhart fino al primo episodio della terza stagione, bensì a vestire i suoi panni sarà la giovane attrice Eliza Helm. Un ritorno diverso da quello che ci si aspettava con il personaggio che tornerà durante gli episodi Prom Night e Prom Again, ovvero l’episodio numero 5 e numero 6 dell’ultima stagione in cui assisteremo a dei flashback di Cat Grant all’inizio della sua carriera come Cj Grant, conosceremo la sua versione più giovane.

Eliza Helm sarà Cat Grant in Supergirl

Vedremo una Cat desiderosa di uscire dall’ombra di Lois Lane e del suo capo Perry White, ma le cose non andranno come aveva previsto e la giovane ragazza si troverà sulla strada verso la Potenza dei Media che porterà alla Cat Grant che abbiamo conosciuto. Eliza Helm è un’attrice di Los Angeles che ha avuto diverse esperienze pubblicitarie ed ha preso parte a vari sketches, ma questo per lei sarà il debutto in un capolavoro mondiale che le permetterà di essere conosciuta da un pubblico più vasto. L’attrice è entusiasta e spera di non deludere i fan di Supergirl e soprattutto di non deludere Calista Flockhart.

E voi seguite Supergirl? Siete felici di questo ritorno originale di Cat Grant? Vi aspettiamo nei commenti!