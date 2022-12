SZA ha da poco pubblicato il brano “Kill Bill”, fortemente ispirato alla omonima saga cinematografica sulle arti marziali. La hit è stata in breve tempo acclamata dalla critica e dai fan.

Questo brano infatti ha raggiunto la prima posizione sia della classifica Component Streaming Songs che di quella di Hot R & B / Hip-Hop Songs ed ha debuttato al numero cinque della Billboard Global 200.

“Kill Bill” è stato inserito nel secondo album pubblicato dall’artista statunitense, dal titolo “SOS” e rilasciato ufficialmente lo scorso 9 Dicembre.

La canzone è stata scritta dalla stessa cantante, con la collaborazione di Carter Lang e Rob Bisel, che hanno curato anche la produzione. Il brano, così come l’intero album di cui fa parte, è stato rilasciato sotto le etichette discografiche Top Dawg e RCA.

Nella giornata di ieri, Giovedì 29 Dicembre 2022, SZA ha diffuso in anteprima sui social una piccola clip del nuovo videoclip associato alla canzone. Per catturare l’attenzione dei fan, il video è girato come se fosse un trailer proprio della saga Kill Bill ed è firmato da Christian Breslauer. Come facile immaginare, il video riprende lo stile della nota pellicola diretta da Quentin Tarantino. SZA indossa una tuta in pelle rossa e nera che ricorda molto quella gialla e nera indossata da Uma Thurman. La cantante inoltre usa una katana che prima lascia intravedere dalla sua fodera e nell’ultima scena utilizza per decapitare un manichino.

Il significato di “Kill Bill” di SZA

Il testo della canzone “Kill Bill” ricalca proprio le gesta dell’eroina nella duologia cinematografica. Infatti l’artista parla della fantasia di uccidere un ex ragazzo e la sua nuova ragazza per gelosia.

Se da un lato SZA esprime la propria ira dopo la rottura con l’ex fidanzato allo stesso tempo cerca di mantenersi composta guardando la situazione da una prospettiva razionale. Lei lo ama a tal punto da non voler frequentare altra persona.

Ad un certo punto la cantante realizza che se non può essere il suo ragazzo, allora non lo sarà di nessuno e architetta il piano per uccidere lui e la sua nuova fidanzata.

Man mano che la canzone procede, inizia a pianificare la sua vendetta, esaminando attentamente vecchi messaggi di testo con il suo ex ragazzo che potrebbero coinvolgerla nell’omicidio. Al ritornello finale, la vendetta è stata compiuta e la cantante ragiona che andare in galera è una sorte migliore che restare sola, autoconvincendosi che il delitto è stato compiuto per amore.

Così come affermato dalla stessa SZA, molti brani inseriti nell’album SOS hanno come tema la vendetta e sentimenti di rabbia generati spesso da pene d’amore.

“Kill Bill” è una canzone pop e R&B che utilizza un groove midtempo ed una scrittura schietta di esplorazione delle emozioni violente.

La traduzione di “Kill Bill” di SZA

Sono ancora una fan anche se sono stata salata

Odio vederti con un’altra donna, saperti felice

Odio vederti felice se non sono io a guidare

Sono così maturo, sono così maturo, sono così maturo

Ho trovato un terapeuta che mi dice che ci sono altri uomini

Non voglio nessuno, voglio solo te

Se non posso averti io, non dovrebbe averti nessuno

Potrei

Potrei uccidere il mio ex

Non è una buona idea

La sua nuova ragazza è la prossima

Come sono arrivato qui?

Potrei uccidere il mio ex

Ma lo amo ancora

Preferisco essere in prigione che da sola

Ho la sensazione che sia una causa persa.

Ho la sensazione che tu possa amarla veramente

Il testo sarà una prova, questo testo è una prova

Ho cercato di razionare con te, nessun omicidio, nessun crimine passionale

Ma dannazione, eri fuori portata

Eri al mercato dei contadini con la tua pesca perfetta

Ora mi stupisco della mia pazienza

Ora sei sdraiato a faccia in giù

Mi hai fatto dire oltre un battito

Sono così maturo, sono così maturo, sono così maturo

Ho un terapeuta che mi dice che ci sono altri uomini

Non ne voglio nessuno, voglio solo te

Se non posso avere te, nessuno lo farà, oh

Potrei uccidere il mio ex

Non è una buona idea

La sua nuova ragazza è la prossima

Come sono arrivato qui?

Potrei uccidere il mio ex

Ma lo amo ancora

Preferisco essere in prigione che da sola

Ho fatto tutto per amore

Ho fatto tutto senza droghe

Ho fatto tutto questo da sobria

Ho fatto tutto per noi, oh

Ho fatto tutto per amore

Ho fatto tutto questo senza droghe

Ho fatto tutto questo da sobrio

Non sai che ho fatto tutto questo per noi?

Oh

Ho appena ucciso il mio ex

Non è stata una buona idea

Poi ho ucciso la sua ragazza.

Come sono arrivato qui?

Ho appena ucciso il mio ex

Ma lo amo ancora

Preferisco essere all’inferno che da sola

