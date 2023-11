Si avvicina Natale e con esso anche il periodo in cui la maggior parte di noi si dedica alla visione dei film natalizi. D’altronde l’atmosfera è quella giusta: una coperta, una tisana, il divano e siamo pronti per goderci al massimo film già visti o nuovi film (come quello con Eddie Murphy in arrivo su Amazon Prime Video).

Tuttavia non sempre ci sono solo pellicole romantiche dove l’amore trionfa sempre. Natale, infatti, può essere visto anche sotto un’altra faccia ed è quella del film horror. Certo, sappiamo che non è proprio il primo genere di film che viene in mente quando si pensa a Natale, ma in realtà è così ed anche il prossimo anno arriverà un nuovo titolo pronto ad aggiungersi alla lista dei film horror da vedere nel periodo natalizio. Si tratta di Terrifier 3 – Art the Clown ed è il terzo capitolo della saga slasher che, con il tempo, è diventato un vero e proprio fenomeno di culto. Il film uscirà nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti il prossimo 25 ottobre 2024 e vedrà alla regia Damien Leone, colui che si è già occupato dei due capitoli precedenti.

Per rendere meno pesante quasi un anno di attesa è stato reso noto il primo trailer ufficiale che inizia ad anticiparci cosa dobbiamo aspettarci. Dimenticate il Babbo Natale che conosciamo e con cui siamo cresciuti. Il protagonista, infatti, è un Babbo Natale sanguinario che sarà interpretato ancora da David Howard Thornton ed è pronto a mietere vittime durante le tranquille vacanze di Natale. Nel trailer, inizialmente, viviamo l’atmosfera tipica del Natale con le cittadine imbiancate dalla neve ed un bambino che aspetta, con impazienza, Babbo Natale. Fin qui tutto tranquillo, ma la sorpresa arriva proprio nel momento in cui a scendere dal camino non sarà il vero Babbo Natale, ma l’assassino camuffato con il tipico vestito rosso ed un’ascia in mano che non si fermerà ed inizierà ad incutere terrore in tutta la città.

Il Babbo Natale di Terrifier 3

Il film Terrifier ha avuto il suo debutto nel 2016 ottenendo un successo talmente grande che si è deciso di andare oltre e non fermarsi ad un singolo film facendo diventare, così, l’assassino protagonista di un franchise che, anno dopo anno, si amplia. Nell’attesa del prossimo anno, se non avete ancora visto e volete vedere il capitolo precedente, ovvero Terrifier 2, è disponibile su Amazon Prime Video. Qui troviamo l’adolescente Sienna Shaw (l’attrice Lauren LaVera) combattere contro Art. Nonostante sia riuscita a decapitare il clown, durante il finale scopriamo che non sarebbe stata comunque l’ultima volta in cui lo avremmo visto perché Victoria Heyes (l’attrice Samantha Scaffidi), ovvero l’unica sopravvissuta al massacro di Halloween che va in scena nel primo film, ha dato alla luce la testa vivente di Art in un ospedale psichiatrico facendo svelare, così, la natura non umana di Art, ma facendo capire che si tratta di un’entità malvagia con la capacità di non morire mai e resuscitare ogni volta. Ma cosa dobbiamo aspettarci dal terzo capitolo? A dircelo è lo stesso Damien Leone che rivela come Terrifier 3 sarà il capitolo più pauroso ed oscuro di sempre con, addirittura, i primi cinque minuti cruenti e molto controversi. Queste le sue parole durante un’intervista con Variety:

“Voglio tornare al tono della prima parte, che ritenevo fosse un po’ più semplicistico e vecchio stile, grintoso e slasher. Voglio che la saga questo torni in quella direzione, e voglio che questo sia il capitolo più spaventoso della trilogia”.

E tu conoscevi Terrifier? Cosa ne pensi di questo genere di film horror su Babbo Natale? Ti aspettiamo nei commenti!