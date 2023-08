The Bear è una serie tv statunitense che è stata creata da Christopher Storer e che lo scorso ottobre ha fatto il suo debutto su Disney + come Star Original. Protagonista Carmen “Carmy” Berzatto (interpretato dall’attore Jeremy Allen White) che veste i panni di un giovane chef del mondo dell’alta cucina che decide di far ritorno a Chicago per potersi dedicare alla gestione della paninoteca italiana di famiglia, The Original Beef of Chicagoland, dopo che il fratello maggiore si è suicidato ed ha lasciato debiti, uno staff non conforme ed una cucina da incubo.

All’attivo, per il momento, ha due stagioni per un totale di 18 episodi che sono stati in grado di appassionare ed emozionare il pubblico. Ed anzi, il sequel è stato ancora più apprezzato tanto da arrivare ad ottenere il punteggio del 100% su Rotten Tomatoes nonostante la concorrenza di altri titoli importanti, infatti, è riuscito a portare a casa numeri degni di nota. E come sempre, quando esce una nuova stagione di una serie tv molto amata, la domanda che sorge spontanea nei telespettatori è quella di sapere se gli episodi appena visti coincidono con il capitolo finale o se ci saranno dei nuovi episodi. Se non hai ancora avuto l’occasione di vedere The Bear 2 allora ti consigliamo di non procedere nella lettura dell’articolo per evitare spoiler indesiderati.

Carmy protagonista della serie tv The Bear

Nella seconda stagione di The Bear vediamo il team dell’Original Beef di Chicagoland che è messo sotto pressione perché stanno facendo di tutto per trasformare la semplice paninoteca locale in una delle realtà gastronomiche più importanti della città e soprattutto ci provano con una serata dedicata agli amici ed alla famiglia. Ovviamente nei momenti di maggiore ansia, è normale che non tutto fili per il verso giusto così i protagonisti si trovano a dover affrontare i demoni del passato mentre cercano di far andare per il meglio quella serata speciale. Al momento per The Bear 3 non è stato fatto nessun annuncio ufficiale da parte di Hulu, ma pare scontato che ci sarà e soprattutto si iniziano a fare le prime ipotesi.

Le prime ipotesi riguardano i protagonisti di una possibile terza stagione che saranno Claire e Carmy con il loro rapporto, ma anche la gravidanza di Sugar ed il rapporto con Donna, la madre. Per quanto riguarda la data di uscita di The Bear 3, invece, ancora non ci è dato sapere quando sarà. Considerando lo sciopero del mondo di Hollywood, la necessità di iniziare le riprese, poi il lavoro di post produzione, probabilmente se ne parlerà per la fine del prossimo anno anche perché non si vuole far passare troppo tempo per non far diminuire l’attenzione dei telespettatori. Da parte sua, lo shwrunner Christopher Storer non vede l’ora di rimettersi al lavoro. Una cosa è certa, nel cast di The Bear 3 troveremo ancora Jeremy Allen White nei panni del protagonista Carmy.

E tu sei un fan di The Bear? Ti piacerebbe se ci fosse una terza stagione della serie tv? Ti aspettiamo nei commenti!