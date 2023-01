“The last of us“, serie rivelazione di questa stagione invernale 2023, è un progetto in grande stile realizzato dalla HBO dietro ispirazione della omonima saga videoludica di Naughty Dog.

Ad oggi della serie sono state pubblicate ancora soltanto due puntate (visibili su Sky),che hanno raccolto moltissimi pareri entusiastici da parte sia di coloro che hanno giocato e amato il videogioco, sia dei totali novizi in merito.

I dati parlano chiaro, del resto: al suo esordio in patria, avvenuto lo scorso 15 gennaio, “The last of us” ha totalizzato oltre 4 milioni di telespettatori, cifra che è salita a 5,7 milioni in occasione del secondo episodio, debuttato la settimana dopo.

Come c’era dunque da intuire, visto questo sfolgorante successo, è arrivata ben presto la conferma circa la realizzazione di una seconda stagione della serie con protagonisti Pedro Pascal (nei panni di Joel) e Bella Ramsey (che invece interpreta Ellie).

“The last of us“, seconda stagione: la trama

Non si hanno ancora molte notizie in merito alla trama che avrà la seconda stagione di “The last of us“, ma, riportando le parole di Bella Ramsey, non dovrebbe nuovamente discostarsi dal videogioco:

“Continuando con una seconda stagione ci sarà più storia da raccontare. Il nostro obiettivo è ricreare quella dei videogiochi, senza allontanarci da essi.”

A quanto pare, dunque, continueremo a seguire le turbolente vicende di Joel e di una Ellie più adulta, con l’aggiunta di nuovi personaggi.

Non si hanno però al momento maggiori informazioni riguardo a quando la seconda stagione sarà disponibile alla visione, ma vi terremo aggiornati.